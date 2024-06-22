С начала суток на фронте произошло более 100 боев, горячо на Покровском направлении, - Генштаб

Российская армия с начала суток, 22 июня, наращивает темпы наступательных и штурмовых действий, ищет пути, чтобы вклиниться в нашу оборону. Россияне пытаются выбить украинские подразделения из занятых рубежей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, количество боевых столкновений по всей линии фронта с начала суток возросло до 121. Горячее всего сейчас на Покровском направлении. Вместе с тем, украинские защитники дают достойный отпор оккупантам, уничтожают личный состав и технику.

Ситуация на фронтах

Харьковская область продолжает страдать от коварных ракетно-бомбовых ударов с территории российской федерации. Во второй половине дня российские террористы нанесли поражение четырьмя КАБами по гражданской инфраструктуре Харькова и его окрестностей. Вследствие таких коварных и преступных действий агрессора пострадало мирное население. К большому сожалению есть погибшие и раненые.

В то же время, также четырьмя управляемыми авиационными бомбами, вражеская авиация атаковала Веселое, еще по одной КАБ противник сбросил на населенные пункты Волчанск, Лесное и Липцы. Стоит добавить, что дважды враг сегодня пытался атаковать в районе Волчанска, одно штурмовое действие наши воины отбили, еще один бой - продолжается.

На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отражали 14 штурмовых действий оккупационных войск у Синьковки, Степной Новоселовки, Андреевки, Мясожаровки, Стельмаховки и Песчаного. В настоящее время там продолжаются еще три боестолкновения.

Восемь атак противника не имели успеха вблизи населенных пунктов Терны и Невское на Лиманском направлении.

На Краматорском направлении противник четыре раза пытался выбить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Ивановского, Григорьевки и Нового. Три атаки украинские воины отбили, одна - еще продолжается.

На Торецком направлении количество штурмов оккупантов увеличилось до 14. Подразделения Сил обороны отбили восемь штурмовых действий захватнического войска, шесть атак еще продолжаются.

На Покровском направлении оккупанты не сбавляют темпов наступления. С начала суток враг 38 раз атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. Успеха не имели 27 штурмов агрессора, еще 11 вражеских атак - продолжаются.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. С начала дня враг атакует вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Общее количество атак здесь возросло до 14, из которых восемь отбиты и шесть еще продолжаются.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что по данным аналитиков ISW, российские кафиры могли усилить атаки на Торецком направлении. Их цель там – усиление наступления на Времен Яр с юга.

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