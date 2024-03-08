С начала 2024 года ТЭС ДТЭК нарастили отпуск электроэнергии на 6%

Отмечается, что за первые два месяца этого года теплоэлектростанции ДТЭК Энерго отпустили в украинскую энергосистему более 2,6 млрд кВт*ч электроэнергии.

Это на 6% больше, чем в январе-феврале прошлого года. Такой объем сгенерированной в энергосистему электроэнергии эквивалентен среднему энергопотреблению почти 900 тысяч семей в течение года.

Генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев подчеркнул, что в течение этой зимы все доступное оборудование ТЭС ДТЭК работало на максимуме не только для балансировки энергосистемы, но и для обеспечения базового уровня электроэнергии.

"Особенно в периоды, когда был рост потребления из-за погодных условий и низких температур. Поэтому, несмотря на вражеские обстрелы наших станций, а их этой зимой было почти 40, энергетики продолжают делать все возможное, чтобы украинцы были со светом и теплом", - подчеркнул он.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты почти 160 раз обстреливали тепловые электростанции ДТЭК Рината Ахметова.