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С начала 2022 года при содействии Favbet Foundation ВСУ получили помощь на 210 млн гривень

Вторник 09 января 2024 12:04
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С начала 2022 года при содействии Favbet Foundation ВСУ получили помощь на 210 млн гривень Фото: с начала 2022 года при содействии Favbet Foundation ВСУ получили помощь на 210 млн гривень (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Вооруженные силы Украины и другие Силы обороны страны с начала полномасштабного вторжения получили при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation помощь на сумму более 210 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

В частности, только в 2023 году при содействии фонда проекты президентской фандрайзинговой платформы UNITED24 получили около 24 млн грн. Из них 20 млн грн направлены на закупку FPV-дронов в рамках проектов "Операція "Єдність" и "Операція "Єдність: Новорічний салют"; 4 млн грн - на закупку систем датчиков для защиты воздушного пространства в рамках объявленного амбассадором UNITED24 Тимоти Снайдером сбора "Безпечне небо".

С начала российского вторжения Силы обороны страны получили 260 автомобилей, в основном - пикапов и внедорожников повышенной проходимости. В том числе при содействии фонда ударные роты БпЛА "Армии дронов" получили 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek.

Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступили 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

С начала 2022 года при содействии Favbet Foundation ВСУ получили помощь на 210 млн гривеньС начала 2022 года при содействии Favbet Foundation ВСУ получили помощь на 210 млн гривень

Кроме того, Favbet Foundation предоставил Силам обороны сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.

В 2023 году при содействии Favbet Foundation организовано обеспечение роты ударных БпЛА "Фаворит", действующей под руководством соучредителя и вице-президента Украинской федерации ММА (UFMМА) и вице-президента Профессиональной лиги смешанных боевых искусств WWFC Дениса Перча. Рота "Фаворит" получила материально-техническую помощь на сумму 14 млн грн.

"Мы продолжаем системно поддерживать Вооруженные силы и другие Силы обороны страны. Помощь ВСУ - сегодня безусловный приоритет для украинского бизнеса. Мы напрямую сотрудничаем с рядом подразделений, а также принимаем активное участие в проектах президентской фандрайзинговой платформы UNITED24 и проектах Министерства цифровой трансформации", - отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

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