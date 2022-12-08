Бытовая техника, электроника и бензин: на что больше всего выросли расходы украинцев

Как отметили в пресс-службе, ощутимый рост покупок техники до 3,8 млрд грн обусловлен традиционным периодом распродаж "черной пятницы". Наиболее популярными товарами луны стали павербанки и другая техника для автономного энергообеспечения.

Также в ноябре украинцы больше тратили на топливо - оплаты картами на АЗС по сравнению с октябрем выросли на 7,6% до 2,7 млрд грн, меньше тратили с карточек на еду (-9,6%, 22,1 млрд грн), лекарства (-4%, 3,1 млрд грн) и кафе и рестораны (-12,4%, 3,1 млрд грн).

По данным пресс-службы, в условиях перебоев с электричеством набирает популярность услуга снятия наличных денег на кассе. За ноябрь через торговые терминалі ПриватБанка украинцы получили наличные на кассах торговых точек на 43% больше по сравнению с октябрем на сумму 2,3 млрд грн. За последний месяц этой услугой воспользовались почти 1,5 миллиона украинцев, средняя сумма полученных наличных касс немного превышает 1,5 тыс. грн.

В целом из-за аварийных перебоев с электричеством объемы оплат покупок картами в ноябре были меньше, чем в октябре на 5,1% (51 млрд грн), добавили в пресс-службе.