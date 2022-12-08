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Бытовая техника, электроника и бензин: на что больше всего выросли расходы украинцев

Фото: украинцы больше покупали электроники (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В ноябре 2022 года украинцы на 15% больше, чем в октябре, платили картами в сети торговых терминалов ПриватБанка за покупку электроники и бытовой техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

Как отметили в пресс-службе, ощутимый рост покупок техники до 3,8 млрд грн обусловлен традиционным периодом распродаж "черной пятницы". Наиболее популярными товарами луны стали павербанки и другая техника для автономного энергообеспечения.

Также в ноябре украинцы больше тратили на топливо - оплаты картами на АЗС по сравнению с октябрем выросли на 7,6% до 2,7 млрд грн, меньше тратили с карточек на еду (-9,6%, 22,1 млрд грн), лекарства (-4%, 3,1 млрд грн) и кафе и рестораны (-12,4%, 3,1 млрд грн).

По данным пресс-службы, в условиях перебоев с электричеством набирает популярность услуга снятия наличных денег на кассе. За ноябрь через торговые терминалі ПриватБанка украинцы получили наличные на кассах торговых точек на 43% больше по сравнению с октябрем на сумму 2,3 млрд грн. За последний месяц этой услугой воспользовались почти 1,5 миллиона украинцев, средняя сумма полученных наличных касс немного превышает 1,5 тыс. грн.

В целом из-за аварийных перебоев с электричеством объемы оплат покупок картами в ноябре были меньше, чем в октябре на 5,1% (51 млрд грн), добавили в пресс-службе.

Напомним, в ноябре 2022 года Индекс потребительских настроений в Украине составил 85,2 пункта, что на 1,6 пункта выше показателя октября. Украинцы стали меньше бояться инфляции и девальвации.

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