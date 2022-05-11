Побоялися внутрішньої дестабілізації. Зеленський пояснив, чому Росія напала на Україну

Росія напала на Україну не тому, що боїться нападу НАТО. Насправді Кремль боїться, що розвиток України спричинить дестабілізацію всередині РФ.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час розмови із французькими студентами, повідомляє РБК-Україна.
"НАТО - це лише одна з причин того, що Росія напала на Україну. Вони не вважають нас державою, не вважають нас народом. Вони хочуть мати 100-відсотковий вплив. Вони були всюди. В правоохоронних органах, в наших Збройних силах, Міністерстві оборони, вони були всюди. Окремі партії представляли їх в парламенті. Таким чином вам не дають розвиватися так, як ви хочете", - розповідає Зеленський.
Зеленський переконаний, що влада Росії найбільше боїться дестабілізації всередині своєї країни. Тому веде пропаганду, дескридитуючи сусідню Україну.
"Росія не бачить нас незалежною державою. Вони бояться це програти. Бо вони можуть побачити, як розвивається наша держава. І, не дай Боже, щоб їхні люди побачили, що ми краще живемо, ніж люди в Росії. Бо це вплине на дестабілізацію всередині Росії", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, бажання вести будь-які перемовин з РФ зникає з кожним містом, де фіксуються випадки звірств, вчинених російськими окупантами. Однак українська сторона все ще готова говорити.
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