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Вблизи Святогорска полиция нашла тела двух погибших: среди них оказался ребенок

Фото: Эксгумация (t.me/don_gunp)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители обнаружили тела двух людей в селе Татьяновка (Донецкая область), которые в прошлом году погибли от российского обстрела. Среди погибших 15-летняя девочка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

"Татьяновка почти полгода находилась на линии боевых действий. С мая по сентябрь 2022 года соседний город Святогорск был захвачен войсками РФ, обстрелы с противоположной стороны реки Северский Донец продолжались почти ежедневно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале июля 82-летний мужчина потерял сознание на огороде, на помощь ему поспешили соседи, среди которых была женщина с 15-летней дочерью.

"Вдруг в нескольких метрах от них разорвался снаряд - девочка погибла на месте, а ее мать получила ранения", - пояснили в полиции.

Тела ребенка и пожилого мужчины были изъяты и доставлены для проведения судебно-медицинской экспертизы. Продолжается расследование по факту "нарушения законов и обычаев войны".

Бои за Святогорск

Город Святогорск расположен на севере Донецкой области, его разделяет река Северский донец. В конце мая российская армия захватила часть города, однако дальше продвинуться не смогла, форсирование реки провалилось.

После контрнаступления ВСУ в Харьковской области началась деоккупация Святогорской громады. Уже к 12 сентября 2022 года украинские военные вошли в город. Впоследствии войска РФ были отброшены на десятки километров от Святогорска. Город значительно пострадал от ракетных и авиационных ударов.

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