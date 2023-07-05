Избил женщину в Ужгороде. Офицера Закарпатского ТЦК увольняют из рядов ВСУ

В Минобороны заявили об увольнении старшего офицера Закарпатского ТЦК из рядов Вооруженных сил Украины. Решение было принято после того, как тот избил жену военнослужащего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Александра Павлюка.

"На основании информации, предоставленной по месту службы офицера и учитывая следственные действия, которые теперь ожидают указанного лица в связи с производством, начатым правоохранительными органами по факту совершения уголовного правонарушения, принято решение об увольнении этого лица из рядов Вооруженных Сил Украины", - написал Павлюк.

По его словам, в дальнейшем оценку этому конкретному случаю и опозорившему свое высокое звание офицеру дадут правоохранительные органы и суд.

"Со стороны Закарпатского ОТЦК и СП будет обеспечено максимальное содействие проведению следственных действий и выяснению всех обстоятельств инцидента", - добавляет Павлюк.

Что известно об этом деле

Напомним, недавно бурную реакцию общества всколыхнула новость о том, что пьяный старший офицер Закарпатского ТЦК в Ужгороде избил жену воина ВСУ.

Правоохранители начали расследовать нападение. Это произошло после того, как женщина рассказала об избиениях в соцсетях, а история получила огласку. По ее словам, в магазине в Ужгороде нетрезвый офицер Закарпатского ТЦК начал приставать к ее мужу-военному, а затем на улице бросился с кулаками на нее.

Как сообщили в МВД, полиция готовит сообщение о подозрении для офицера ТЦК. В свою очередь в Минобороны обещают обещать наказывать военкомов за недостойное поведение.

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