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Избиение подростка в Киевской области. Двум несовершеннолетним объявили подозрение

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Белогородка, Понедельник 17 апреля 2023 16:02
Избиение подростка в Киевской области. Двум несовершеннолетним объявили подозрение Фото: двоим несовершеннолетним объявили подозрение за избиение подростка (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители Киевской области объявили подозрение двум несовершеннолетним парням. Их подозревают в избиении 14-летнего подростка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора в Facebook.

Прокуроры Киево-Святошинской окружной прокуратуры вручили подозрение двум 17-летним парням по факту хулиганства, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 296 УКУ). Подозреваемым избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следствия, они после словесной перепалки избили 14-летнего парня и скрылись с места инцидента. У подростка диагностировали сотрясение мозга, травму головы, перелом костей носа и контузию глаза.

Фото: двоим несовершеннолетним объявили подозрение за избиение подростка (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, начальник полиции Киевской области сообщил о жестоком избиении подростка до потери сознания несовершеннолетними парнями в Белогородке.

По его словам, жестокое нападение 17-летние жители села Музычи снимали на камеру, а после распространили видео в сети.

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Офис Генпрокурора избиение ребенка Киевская область
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