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Избиение однопартийца Шольца в Дрездене: нападавшим оказался подросток

Дрезден, Воскресенье 05 мая 2024 16:03
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Избиение однопартийца Шольца в Дрездене: нападавшим оказался подросток Фото: Маттиас Эке, немецкий политик (flickr.com/jusos)
Автор: Дмитрий Левицкий

В нападении на Маттиаса Эке, кандидата в депутаты Европарламента и однопартийца немецкого канцлера Олафа Шольца признался 17-летний подросток. Он сам пришел с матерью в полицейский участок в Дрездене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По информации Bild, подросток пришел в полицейский участок вместе с матерью в ночь на воскресенье, через два дня после нападения на Эке. Он признался в причастности к нападению на политика, но без подробностей.

Подростка решили не арестовывать, поскольку он сам признался в содеянном, а также имеет постоянное место жительства. Теперь его планируют допросить в Центре по противодействию терроризму и экстремизму.

Нападение на политика в Дрездене

Напомним, вчера стало известно о нападении в немецком Дрездене на кандидата в Европейский парламент от Социал-демократической партии Германии. Сообщалось, что на Маттиаса Эке напала группа неизвестных, когда тот расклеивал агитационные плакаты на одной из улиц города.

После нападения Эке доставили в больницу, где ему провели операцию.

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Олаф Шольц
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