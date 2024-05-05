Избиение однопартийца Шольца в Дрездене: нападавшим оказался подросток
В нападении на Маттиаса Эке, кандидата в депутаты Европарламента и однопартийца немецкого канцлера Олафа Шольца признался 17-летний подросток. Он сам пришел с матерью в полицейский участок в Дрездене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
По информации Bild, подросток пришел в полицейский участок вместе с матерью в ночь на воскресенье, через два дня после нападения на Эке. Он признался в причастности к нападению на политика, но без подробностей.
Подростка решили не арестовывать, поскольку он сам признался в содеянном, а также имеет постоянное место жительства. Теперь его планируют допросить в Центре по противодействию терроризму и экстремизму.
Нападение на политика в Дрездене
Напомним, вчера стало известно о нападении в немецком Дрездене на кандидата в Европейский парламент от Социал-демократической партии Германии. Сообщалось, что на Маттиаса Эке напала группа неизвестных, когда тот расклеивал агитационные плакаты на одной из улиц города.
После нападения Эке доставили в больницу, где ему провели операцию.
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