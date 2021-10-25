Біля узбережжя Канади сталася пожежа на судні з хімікатами

Біля тихоокеанського узбережжя Канади на судні з хімікатами Zim Kingston сталася пожежа. З корабля виходить токсичний газ, 16 осіб були евакуйовані з судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CBC .

Судна реагування провели ніч, охолоджуючи зовнішню частину корабля водою, але не змогли загасити полум'я через хімікати.

Чиновники заявили, що "немає загрози для безпеки" людей на суші.

Судно було на шляху до Ванкувера і знаходилося приблизно в восьми кілометрах від берега, коли загорілося. Горіло 10 контейнерів. На судні було більше 52 тисяч кг хімікатів, що знаходяться в двох палаючих контейнерах.