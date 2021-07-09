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Біля узбережжя Індонезії стався потужний землетрус

Автор: РБК-Україна

Біля узбережжя індонезійського острова Сулавесі стався потужний землетрус. Його магнітуда склала 5,6 балів за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Епіцентр землетрусу розташовувався в 202 км на північний захід від столиці індонезійської провінції Північний Сулавесі Манадо і в 99 км на південний схід від провінції Горонтало, що знаходиться на острові.

Осередок землетрусу залягав на глибині 102 км.

При цьому видання НСН повідомляє, що інформації про можливі жертви і руйнування не надходила. Загроза цунамі не оголошувалася.

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землетрусИндонезия