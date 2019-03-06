Переможці конкурсу до антикорупційного суду не мають запитань від міжнародних експертів, - ВККСУ

Ілюстративне фото (opsgram.com)

Конкурс на посади у ВАКС тривав в Україні з 2 серпня 2018 року

Вища кваліфікаційна комісія суддів України 6 березня 2019 року підбила підсумки кваліфікаційного оцінювання та затвердила рейтинги кандидатів на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) та Апеляційної палати ВАКС. Конкурс на ці посади у новому суді, що створюється в межах судової реформи, тривав в Україні з 2 серпня 2018 року і є одним з найпрозоріших у світі за публічністю процедур, повідомляє РБК-Україна.

У прохідний рейтинг до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду увійшли 12 переможців конкурсу, серед яких 50% - судді та 50% - адвокати та науковці. У рейтинг до першої інстанції Вищого антикорупційного суду увійшло 27 переможців конкурсу, 40% з яких мають досвід роботи адвокатами та науковцями, 60% - суддями.

"На мою думку, це була дуже успішна спільна робота і, як я неодноразово вже казав, у нас - членів ГРМЕ, була повна співпраця з членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Ми не могли отримати більше співпраці, розуміння і допомоги, ніж ми отримали від них”, - зазначив сер Ентоні Хупер, британський суддя апеляційного суду у відставці, голова Громадської ради міжнародних експертів.

Громадська рада міжнародних експертів зіграла важливу роль під час конкурсу, який проводила Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Зокрема, за результатами спільних засідань, під час яких у ГРМЕ виникли сумніви щодо 46 кандидатів, 39 кандидатів припинили участь у конкурсі, 7 кандидатів успішно пройшли далі.

"До фінального рейтингу потрапили найдостойніші кандидати, які успішно пройшли всі етапи конкурсу та до яких не було питань з боку ГРМЕ або вони змогли їх пояснити настільки переконливо, що всі питання були зняті. Це означає, що всі переможці конкурсу отримали зелене світло від міжнародних експертів, які ретельно перевірили кожну деталь їх біографії, а Україна стала першою країною, яка запросила до відбору суддів міжнародних експертів. Найближчим часом рекомендації щодо призначення суддів будуть передані до Вищої ради правосуддя”, - зазначив заступник голови ВККСУ Станіслав Щотка.

Всі кандидати на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його апеляційної палати пройшли складні конкурсні випробування у публічному режимі. Зокрема, вони склали анонімне письмове тестування на знання норм права, виконали практичне завдання, пройшли психологічне тестування, їх досьє були проаналізовані членами ВККСУ та ГРМЕ на предмет доброчесності (моралі, чесності, непідкупності), а також наявності знань та практичних навичок для розгляду відповідних справ.

Важливо, що кожен етап конкурсу був побудований із забезпеченням максимальної публічності процедур для громадськості, на що звернули увагу міжнародні експерти.

"Я не знаю жодної країни у світі, яка б досягла такого рівня прозорості у процедурах призначення на посади такого рівня. У моїй країні (Велика Британія - ред) призначення суддів має абсолютно нульову прозорість. Я сподіваюсь, що ви дивились на каналі Уoutube співбесіди, які проводились тут, у Комісії,. Україну можна привітати з величезними досягненнями у створенні принципово нової і унікальної для світового досвіду системи призначення суддів”, - зазначив голова ГРМЕ сер Ентоні Хупер.

Нагадаємо, що документи на участь у конкурсі подали 343 кандидати, допущено до участі було 270 з них; 156 осіб успішно склали тестування, 113 - практичне завдання, з них 81 - до Вищого антикорупційного суду та 32 - до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Втім, до 49 кандидатів (43%) виникли питання у членів ГРМЕ щодо доброчесності та професійності, тоді як до 64 кандидатів (57%) таких питань не було і вони одразу перейшли до наступного етапу конкурсу - співбесід за результатами дослідження досьє. У фінальному рейтингу взяли участь 71 кандидат.