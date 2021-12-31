Переможець національної премії "Вибір Країни 2021" компанія ТОВ "Есіто" - професіонал своєї справи

Компанія ESITO – це професійні бухгалтерські послуги на аутсорсі з 2008 року. В історії Компанії понад 300 успішних проектів. ESITO входить в п’ятірку лідерів міста Києва та в ТОП-15 серед бухгалтерських компаній України згідно Національного Бізнес-Рейтингу у 2020р, який проводився серед 329 783 українських підприємств. В 2021 році компанія ESITO отримала відзнаку «Вибір року 2021» серед бухгалтерських компаній України.

В нашій команді головні бухгалтери лише високого класу з потужним досвідом роботи в аудиторських та бухгалтерських компаніях. Тому ми комфортно співпрацюємо з усіма видами та формами власності бізнесу.

Компанія ESITO завжди стоїть на захисті своїх клієнтів від штрафів, неприємних розмов з податковими та іншими державними органами, своєчасно дізнаємося про останні зміни в Податковому Законодавстві та швидко на них реагуємо. Збільшимо фінансові ресурси компанії за рахунок зниження витрат. Фахівці компанії ESITO проведуть експрес-аудит господарської діяльності Вашого підприємстві і запропонують найкращий варіант зменшення витрат.

Ми впевнені в якості надання наших бухгалтерських послуг, тому несемо фінансову відповідальність за свою роботу. Сума відповідальності закріплюється в договорі. У випадку одержання штрафної санкції з вини бухгалтерії, Компанія ESITO здійснить оплату штрафу

Постійно вдосконалюємось.

В 2021р Бухгалтерська Компанія ESITO додала нову послугу: відкриття бізнесу у Швейцарії з наступним обслуговуванням у швейцарській бухгалтерській компанії.

У Бухгалтерській КомпаніЇ ESITO працює служба допомоги підприємцям. Для отримання консультації з питань бухгалтерського обліку залишайте заявку на сайті: www.esito.com.ua