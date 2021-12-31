ru ua
Пт, 31 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Переможець національної премії "Вибір Країни 2021" компанія ТОВ "Есіто" - професіонал своєї справи

Новость на русском →
П'ятниця 31 грудня 2021 11:00
Переможець національної премії "Вибір Країни 2021" компанія ТОВ "Есіто" - професіонал своєї справи

Компанія ESITO – це професійні бухгалтерські послуги на аутсорсі з 2008 року. В історії Компанії понад 300 успішних проектів. ESITO входить в п’ятірку лідерів міста Києва та в ТОП-15 серед бухгалтерських компаній України згідно Національного Бізнес-Рейтингу у 2020р, який проводився серед 329 783 українських підприємств. В 2021 році компанія ESITO отримала відзнаку «Вибір року 2021» серед бухгалтерських компаній України.Переможець національної премії &quot;Вибір Країни 2021&quot; компанія ТОВ &quot;Есіто&quot; - професіонал своєї справи

В нашій команді головні бухгалтери лише високого класу з потужним досвідом роботи в аудиторських та бухгалтерських компаніях. Тому ми комфортно співпрацюємо з усіма видами та формами власності бізнесу.

Компанія ESITO завжди стоїть на захисті своїх клієнтів від штрафів, неприємних розмов з податковими та іншими державними органами, своєчасно дізнаємося про останні зміни в Податковому Законодавстві та швидко на них реагуємо. Збільшимо фінансові ресурси компанії за рахунок зниження витрат. Фахівці компанії ESITO проведуть експрес-аудит господарської діяльності Вашого підприємстві і запропонують найкращий варіант зменшення витрат.

Ми впевнені в якості надання наших бухгалтерських послуг, тому несемо фінансову відповідальність за свою роботу. Сума відповідальності закріплюється в договорі. У випадку одержання штрафної санкції з вини бухгалтерії, Компанія ESITO здійснить оплату штрафу

Постійно вдосконалюємось.

В 2021р Бухгалтерська Компанія ESITO додала нову послугу: відкриття бізнесу у Швейцарії з наступним обслуговуванням у швейцарській бухгалтерській компанії.

Переможець національної премії &quot;Вибір Країни 2021&quot; компанія ТОВ &quot;Есіто&quot; - професіонал своєї справи

У Бухгалтерській КомпаніЇ ESITO працює служба допомоги підприємцям. Для отримання консультації з питань бухгалтерського обліку залишайте заявку на сайті: www.esito.com.ua

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
В Україні більше 7 тисяч нових випадків коронавірусу та 209 смертей за добу
В Україні більше 7 тисяч нових випадків коронавірусу та 209 смертей за добу
DAILY
Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році