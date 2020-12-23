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"З особливих гуманітарних причин": Литва прийняла майже 350 білорусів

Литва, Середа 23 грудня 2020 00:20
"З особливих гуманітарних причин": Литва прийняла майже 350 білорусів
Фото: протести в Білорусі (pexels)
Автор: Даша Харченко

Служба охорони держкордону Литви повідомила, що з гуманітарних причин до Литви прибуло майже 350 громадян Білорусі. Це почалось з серпня 2020 року - з початком протестів в Білорусі.

Про це повідомляє Delfi.

За словами очільника відомства Рустамаса Любаєваса, з серпня до 20 грудня на територію Литви "з особливих гуманітарних причин" прибули 347 громадян Білорусі, 74 громадянина звернулися по притулок.

Водночас до Польщі перебралися 606 білорусів, а по притулок звернулися 127.

Любаєвас додав, що з огляду на це вживаються додаткові заходи: посилено контроль і нагляд на кордонах.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти Світлани Тіхановської та інших членів Координаційної ради. Їм закидають створення екстремістського формування і керівництва ним з метою захоплення державної влади.

Раніше РБК-Україна писало, що в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі створили базу даних учасників акцій протесту.

Зазначимо, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори, велика кількість жителів вийшла на протести, не погодившись з їх результатами, згідно з яким президентом залишається Олександр Лукашенко. Силовики періодично розганяють акції протесту, застосовуючи фізичну силу до протестувальників і залякування.

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