"Плюсы" для защитников: как будет работать новая программа поддержки военнослужащих

По словам чиновника, программа создает систему лояльности для военных, которая будет включать:

Бонусы и скидки на товары и услуги;

приоритетный доступ к определенным категориям продуктов;

Виртуальная валюта, созвучная концепции "Армия+".

Черногоренко подчеркнула, что в программу присоединятся 100 ведущих бизнесов Украины, которые подпишут меморандум из Минобороны.

Среди первых партнеров уже согласились стать такие компании, как "Укрзализныця", "Розетка", "Укрнафта" и "Новая почта".

Таким образом, программа "Плюсы" будет направлена на создание экосистемы поддержки для военнослужащих и стимулирование сотрудничества между государством и бизнесом.

Известно, что инициаторы программы уже приглашают другие компании включиться в проект, чтобы расширить возможности поддержки защитников Украины.

Добавим, что в Украине уже существует множество различных программ поддержки и помощи как военнослужащим, так и ветеранам во многих сферах.

К примеру, в сфере предоставления медицинских услуг было введено несколько бесплатных инициатив. Так, в Украине ветераны и военнослужащие могут получать стоматологические услуги, не беспокоясь за их оплату.