Плюс 500 млн гривен: Россия проиграла в очередном суде и должна еще больше денег Украине
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выиграл уже второй иск против российского режима относительно убытков от агрессии РФ для банков, которые выводятся с рынка. Суд обязал Россию выплатить Фонду почти полмиллиарда гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ФГВФЛ.
Отмечается, что 17 июля Хозяйственный суд Киева вынес решение по делу против России, в котором были объединены исковые требования пяти банков - "Грин Банк", "Эрде Банк", "Укргазпромбанк", Банк "Таврика" и "Фортуна-Банк". Суд полностью удовлетворил требование Фонда к России на сумму в 498,5 млн грн.
Часть активов указанных банков, в частности объекты недвижимости и кредитного портфеля, находились на территориях Донецкой и Луганской областей, которые оккупировали пророссийские террористы в 2014 году.
Вследствие оккупации этих территорий пророссийскими террористами при поддержке российской армии банки потеряли возможность распоряжаться этим имуществом и понесли значительные убытки.
Общие убытки банков Украины от действий российского режима с 2014 по 2022 год в ФГВФЛ предварительно оценивают в 84 миллиарда гривен. По всем фактам убытков будут поданы иски, что приведет к взысканию с России денег уже на международной арене. Сейчас рассматривается еще два иска против России:
- Иск на 651 млн грн по делу "Промэкономбанка";
- Групповой иск на более 920 млн грн по убыткам четырех других банков - "Банк "Киевская Русь", "Актив-банк", "Энергобанк", "Банк Петрокоммерц-Украина".
Украина выиграла суды против "Газпрома"
Российский газовый монополист "Газпром" также должен Украине немало денег. Так, в июне украинский "Нафтогаз" выиграл арбитражный суд против "Газпрома". Российскую компанию обязали возместить 1,37 млрд долларов Украине.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина имеет несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму 6,9 млрд долларов. Эти средства готовятся взыскать с России и "Газпрома".
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