Плюс 15% к цене. Как новая идея Кабмина может "обвалить" авторынок в Украине

Кабмин одобрил пакет изменений в Налоговый кодекс, которые предусматривают военный сбор в 15% от цены авто при его первой регистрации в Украине. По оценкам игроков автомобильного бизнеса, налог может "обвалить" рынок новых авто, а продажи б/у машин полностью загнать в "тень".

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"Старые" налоги на новые авто, и что может измениться

По состоянию на сегодняшний день с каждого проданного в Украине нового авто в бюджет поступает 10% от его таможенной стоимости в виде пошлины, 20% НДС (вычисляется от суммы таможенной стоимости и пошлины). А еще 5-процентное отчисление от цены машины в автосалоне идет в пенсионный фонд. Для понимания, в первом полугодии в Украине ежемесячно в среднем реализовывалось 6400 новых автомобилей, при этом средняя таможенная стоимость каждого составляла 20 тысяч евро. Таким образом, общая сумма налогов от продаж новых авто ежемесячно составляет около 49,9 млн евро.

В комментарии для РБК-Украина бренд-директор Volvo в Украине Артем Ткаченко спрогнозировал, что в идеальном варианте при добавлении к уже существующим налогам 15-процентного военного сбора ежемесячно в бюджет может поступать около 76 млн евро.

"Считаю, что после принятия закона о военном сборе в размере 15% от стоимости новых авто регистрации сократятся по меньшей мере на 35%. Ведь немногие захотят платить дополнительно 200 тысяч грн за регистрацию. В таком случае в лучшем случае введение военного сбора теряет экономический смысл, ведь общая сумма собранных государством налогов останется на уровне, который был до его введения. А в худшем случае - общая сумма собранных налогов при импорте авто даже снизится", - отмечает Артем Ткаченко.

А в украинском офисе концерна Stellantis отмечают, что пока законопроект не принят, то в качестве краткосрочного эффекта рынок увидит определенный рост продаж из-за ажиотажа, созданного этим законопроектом.

Кто заплатит за новый налог

Ключевые игроки рынка сходятся во мнении, что 15-процентный налог неизбежно приведет к увеличению стоимости авто для конечного покупателя. Большинство потенциальных клиентов переориентируются на рынок подержанных авто, уже имеющих украинские номерные знаки. Так что при их повторной регистрации новый налог платить не придется.

"В случае принятия законопроекта мы увидим падение рынка, как из-за потери интереса частных лиц, так и из-за откладывания во времени обновления парков юридическими лицами. Падение рынка может быть достаточно существенным – до 30%. Кроме того, увеличение финальной цены новых автомобилей повысит стоимость подержанных машин, первая регистрация которых давно произошла. Также из-за сокращения рынка в перспективе дилерам и импортерам будет труднее удержать штат сотрудников. Программы поддержки военных, государственных и коммунальных служб также могут быть сокращены или полностью отменены", - отмечают в Stellantis Украина.

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Также в представительстве европейского концерна прогнозируют, что дополнительная налоговая нагрузка в полном размере ляжет на всех граждан Украины, независимо от того, имеют они автомобиль или нет. Ведь бизнес, который не может функционировать без транспорта, включит военный сбор в цену товара и переложит это на плечи покупателей. Кроме того, любую локализацию автомобильного производства на существующих украинских автомобилестроительных и сборочных заводах можно будет забыть на годы.

В АВТ "Бавария", являющейся импортером BMW, Mini и ряда других европейских брендов, также уверены, что введение столь высокого временного налога существенно снизит спрос на новые авто.

"Мы ожидаем, что данное действие настолько снизит спрос на новые автомобили, что в конце концов закон может обусловить меньшие налоговые поступления. Потому что ожидаемое продолжение сокращения продаж повлияет как на пропорциональное уменьшение регистрационного налога, так и импортных и таможенных пошлин, а также НДС", – подчеркнул СЕО АВТ "Бавария" Эрик Бернинг в комментарии для РБК-Украина.

Бренд-директор Porsche в Украине Игорь Ткаченко в комментарии для издания также подчеркнул, что продажи новых машин неизбежно упадут.

По мнению бренд-директора Volvo в Украине Артема Ткаченко, было бы гораздо эффективнее повысить ставки НДС.

"Какие предложения? Если правительство ищет решение по наполнению бюджета, а не занимается популизмом по принципу "пусть платят богатые", то повышение ставки НДС с 20% до 22-23% или введение дифференцированной ставки на разные группы является единственным вариантом, который действительно может обеспечить наполнение бюджета. Да, это повлечет за собой дополнительное инфляционное давление, но по крайней мере минимизирует риски возврата части экономики в тень", - подчеркнул он.

Что ждет рынок авто с пробегом

Потенциально новый законопроект должен одинаково увеличить стоимость авто при первой регистрации на 15%, независимо от того, речь идет о новом авто или о машине с пробегом. Но в тексте законопроекта есть определенная юридическая коллизия.

В документе указано, что стоимость легкового автомобиля определяется в соответствии с договором купли-продажи, договором мены, справкой таможенных органов, актом экспертной оценки стоимости автомобиля, или же другими документами, подтверждающими эту стоимость, но не ниже таможенной стоимости, указанной в таможенной декларации.

Дело в том, что импортеры новых авто всегда определяют таможенную стоимость на основе документов с завода-производителя, которую уменьшить невозможно. А если растаможку и первую регистрацию проходит машина с пробегом, то основанием для определения ее стоимости может стать договор купли-продажи или экспертная оценка с указанной суммой, которая значительно меньше реальной. Именно поэтому новая инициатива правительства может не только не снизить спрос на подержанные автомобили из Европы и США, но и несколько его простимулировать.

Глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко привел пример одной из возможных "схем".

"Например, покупается в Евросоюзе 15-летняя машина таможенной стоимостью 200 долларов. Украинец ее ввозит, растаможивает за 4-5 тысяч долларов и продает по договору за 201 доллар. Бюджет в результате получит лишь 30 долларов вместо нескольких сотен. Поэтому чем старше авто с меньшей таможенной стоимостью, тем оно будет более конкурентоспособным", - подчеркнул Назаренко.

Фото: Getty Images

Эксперты автомобильного рынка сходятся во мнении, что авто с пробегом по цене от 10 до 30-40 тысяч долларов, уже зарегистрированные в Украине, также подрастут в цене примерно на 7-10%. Хотя при их регистрации дополнительных платежей не появится, но спрос на них несколько увеличится из-за стремительного удорожания новых конкурентов в ценовом сегменте.

Представители компаний-импортеров опасаются, что со временем вернутся "серые" схемы уклонения от уплаты налогов путем занижения реальной стоимости авто или давно забытые схемы с поручительствами, и другие.

Аргумент министра

В интервью РБК-Украина министр финансов Сергей Марченко отмечает, что увеличение налогов и введение военного сбора – это, в первую очередь, вопрос безопасности государства.

"Насколько сейчас это (автомобили - ред.) насущная потребность? У нас проблема безопасности, горит дом, а вы говорите, что не надо покупать средства тушения, а лучше купить автомобиль. Без проблем, покупайте новый автомобиль, но дополнительно поддержите еще и Вооруженные Силы. Во-первых, покупка авто сейчас не является неотложной критической потребностью. Во-вторых, для сектора безопасности и обороны автомобили ввозятся без пошлины и уплаты НДС", - подчеркнул Марченко.

Он добавил, что получает много критики в адрес министерства от автомобильных дилеров, которые считают, что введение военного сбора на покупку авто приведет к тенизации рынка. "Отчасти это возможно. Но тогда это вопрос к правоохранительным органам, которые должны бороться с теневым рынком", - подытожил министр финансов.

Вместо вывода

Новый законопроект, вводящий военный сбор при первой регистрации авто, пока только подан в Верховную Раду и со временем может "обрасти" правками и несколько трансформироваться. Учитывая необходимое время на рассмотрение и вступление в силу, он заработает, вероятно, не раньше сентября. До этого можно ожидать определенное оживление на автомобильном рынке за счет тех, кто собирался покупать авто, но колебался.

Когда можно будет делать определенные выводы о последствиях новой инициативы правительства? Она точно найдет свое отражение в статистике продаж новых машин за август-сентябрь. И надеемся, что резкого "обвала" между соседними месяцами не произойдет.