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На всіх пляжах Києва заборонили купатися: що сталося

Автор: РБК-Україна

Від сьогодні на усіх муніципальних пляжах столиці вивішуються червоні прапори. Це означає, що там заборонено купатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Плесо".

Міська влада наголошує, що заходи ввели з профілактичною метою.

"За умови тривалої аномальної спеки у водних об’єктах відбувається активне "цвітіня" води - розмноження синьо-зелених водоростей, які споживають з води кисень і виділяють токсичні речовини. Як наслідок, відбувається зниження концентрації розчиненого кисню у воді, що є передумовою для замору риби. За таких обставин санітарна якість води суттєво погіршується", - пояснюють у "Плесо".

Тож заборона купатися оголошена через потенційні ризики для здоров’я та з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб.

"Усім чотирнадцятьом офіційним пляжам Києва присвоєно тимчасовий статус "Не купатися". Про зняття цього статусу буде повідомлено окремо", - йдеться в заяві.

Водночас, території пляжів залишаються відкритими для відпочинку та дозвілля березі.

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