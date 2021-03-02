Погана кредитна історія: звідки вона взялася і як її виправити?

"Кредитори відрізняються кращою пам'яттю, ніж боржники," - сказав колись Бенджамін Франклін, знайомий кожному з нас по портрету на стодоларовій купюрі. У сучасній банківській справі цей вислів матеріалізувався в поняття "кредитна історія", яка являє собою інформацію про те, як позичальник виконує свої зобов'язання по кредитах: чи виплачує вчасно, чи має непогашені позики, а також коли й скільки кредитів він брав.

Ваша кредитна історія впливає не тільки на умови майбутніх кредитів, а й на можливість взяти житло в іпотеку, на вартість страховки, а в окремих випадках і на перспективи влаштуватися на роботу в міжнародну компанію.

Де зберігається кредитна історія та як її перевірити

Кредитні історії громадян зберігаються не в кожному банку окремо, а в спеціальних установах - бюро кредитних історій. У них інформація про видачу й погашення кредитів зберігається у вигляді докладних персональних досьє. У них же розраховується кредитний рейтинг позичальника - оцінка його надійності та платоспроможності. Кожен українець має право раз на рік отримати в БКІ свою кредитну історію безкоштовно.

Найавторитетніших бюро кредитних історій в Україні три:

Українське бюро кредитних історій (www.ubki.ua)

Перше всеукраїнське бюро кредитних історій (www.pvbki.com)

Міжнародне бюро кредитних історій (credithistory.com.ua).

Коли банку або мікрофінансової організації надходить заявка на кредит, вони роблять запит про потенційного клієнта в БКІ та вже на підставі даних звідти приймають рішення. Ось чому при проблемах з кредитом в одному банку вам з великою ймовірністю будуть відмовляти в кредитуванні всюди.

Як псується кредитна історія

Після власне несплати по кредиту, найбільше зло - прострочені платежі. Навіть якщо вони будуть повністю погашені з усіма штрафами та пенями, самого факту прострочення буде досить, щоб такий позичальник став ненадійним клієнтом в очах банків та МФО. Найгірший варіант для кредитної історії - коли прострочення становить більше 30 днів. Але й невеликі періодичні прострочення можуть знизити кредитний рейтинг і шанси на вигідні умови наступного кредиту.

Причини поганої кредитної історії:

Невиплачені вчасно кредити та позики, в тому числі платежі по кредитних картках, розстрочці та інших банківських продуктах.

Недоплата буквально якихось копійок спричинить за собою незакриту заборгованість. Що робити: перевірити свою кредитну історію, з'ясувати, де утворився борг, і погасити його з усіма штрафами та комісіями.

Помилки в документах, припущені співробітниками банку, збої в базах даних.

Таке часом трапляється навіть з тими, хто не брав кредитів взагалі. Особливо актуально для людей з поширеними ПІБ. Як вирішити: звернутися в банк з вимогою виправити ваші дані та повідомити про зміни в бюро кредитних історій.

Банк не передав відомості про погашення вашого кредиту в БКІ.

Діяти в цьому випадку потрібно так само, як і в попередньому пункті - вимагати від банку подати правильні відомості. Взагалі ж, при закритті будь-якого кредиту рекомендовано брати в банку документальне підтвердження про відсутність заборгованості та зберігати не менше 3 років.

Кілька відмов у видачі кредитів поспіль, отримані від різних банків, теж можуть погіршити кредитну історію.

Відомості про запити фінансових організацій в БКІ зберігаються у вашому досьє, тому масові запити будуть виглядати підозріло.

Шахрайські дії з вашими документами.

Найчастіше таке відбувається з втраченими або вкраденими паспортами, тому в подібних випадках потрібно звертатися не тільки в паспортний стіл за новим документом, а й із заявою в поліцію.

Відсутня кредитна історія не означає хороша

Люди, які прагнуть жити за коштами, часто уникають навіть кредитних карток, щоб не мати спокуси витратити більше запланованого та не переплачувати. Чи означає це, що з їх кредитною історією все гаразд? Не зовсім. Дуже ймовірно, що їм доведеться зіткнутися з відмовою в кредитуванні, коли знадобляться гроші на термінові потреби або великі покупки (лікування, освіту, житло).

Справа в тому, що для банку людина, яка взагалі не має кредитної історії, є "темною конячкою". Про її платоспроможність судити важко, якщо немає інформації про попередні погашення. Тому, якщо ви плануєте незабаром скористатися банківською позикою, варто обзавестися позитивною кредитною історією. Наприклад, можна кілька разів купити щось відносно недороге в кредит або в розстрочку.

Як покращити свою кредитну історію

Що робити, якщо кредитна історія вже зіпсована? Як правило, цим питанням задаються позичальники, яким банки більше кредитів не дають. Тому описаний вище спосіб для них не підходить. Просто чекати, коли обнулиться погана кредитна історія, не варіант. Згідно зі законом, що регулює діяльність БКІ в Україні, кредитна історія зберігається 10 років.

Дієвий і легальний спосіб поліпшити свій рейтинг в базах даних - взяти кілька мікропозик у МФО та погасити їх в строк. Скільки разів потрібно буде так зробити, залежить від конкретного випадку. Однак далеко не в усіх мікрофінансових організаціях можна отримати кредит, якщо у вас погана кредитна історія. Більшість не захоче зв'язуватися з відверто проблемними клієнтами або ж не обмінюється даними з БКІ.

Якщо вам відмовляють через погану кредитну історію, не сподівайтеся, що вона анулюється сама собою. Вихід - скористатися програмою відновлення кредитної історії від Фінздоров’я. Фахівці допоможуть вам поліпшити свій рейтинг в бюро кредитних історій і реабілітуватися в очах фінансових організацій.

Фінздоров’я - це комплексний сервіс, що допомагає вийти з тупикової фінансової ситуації та не потрапити в неї знову. Це рішення підійде і для тих, кому потрібно обзавестися гарною кредитною історією на майбутнє. Не ризикуйте своїм фінансовим здоров'ям - довірте його професіоналам.