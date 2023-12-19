Плеймейкер "Оклахомы" изысканно убрал защитника перед двухочковым: момент дня в НБА

Звездный канадец запомнился моментом в третьей четверти противостояния с "Мемфисом". Он пошел атаковать и ложным движением убрал форварда "Гриззлис" Джексона, а затем хладнокровно выполнил точный бросок.

Стараниями Гилджеса-Александера "Тандер" одержали уверенную домашнюю победу (116:97). "Оклахома" закрепилась на второй позиции в Западной конференции НБА. Тем временем "Мемфис" – лишь на 13-й строчке.

Гилджес-Александр еще и стал самым результативным на паркете. Он набрал 30 очков, сделал 9 подборов и отдал 5 передач. В игре плеймейкер провел более 28-ми минут.

Кто такой Шей Гилджес-Александер

Уроженец Канады, на драфте НБА-2018 был избран "Шарлотт Хорнетс" под 11-м номером. Проспекта сразу обменяли в "Лос-Анджелес Клипперс", где тот провел сезон 2018/19.

Калифорнийцы впоследствии поступили аналогично: канадец уехал в "Оклахому" вместе с Данило Галлинари и пиками драфта в обмен на Пола Джорджа. В мае прошлого года Гилджес-Александер обязался защищать цвета канадской сборной в течение трех лет. Участник Матча всех звезд-2023.

Персональный рекорд результативности плеймейкер установил год назад. Тогда он оформил 44 пункта против "Нью-Орлеана".