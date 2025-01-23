Камбэк ПСЖ, прощание с Цыганковым и неожиданный Зинченко: самое интересное в Лиге чемпионов

Лига чемпионов, основной этап, 7-й тур

"Шахтер" - "Брест" - 2:0

Голы: Кевин, 18, Судаков, 37 (пенальти)

"Лейпциг" - "Спортинг" - 2:1

Голы: Шешко, 19, Поульсен, 78 - Дьокереш, 75

"Арсенал" - "Динамо" З - 3:0

Голы: Райс, 2, Хаверц, 66, Эдегор, 90+1

"Селтик" - "Янг Бойз" - 1:0

Гол: Бенито, 86 (автогол)

Нереализованный пенальти: Энгельс (С), 41

Удаление: Маэда (С), 89

"Фейенорд" - "Бавария" - 3:0

Голы: Хименес, 21, 45+9 (пенальти), Уэда, 89

"Милан" - "Жирона" - 1:0

Гол: Леау, 37

ПСЖ - "Манчестер Сити" - 4:2

Голы: Дембеле, 56, Барколя, 61, Невеш, 78, Рамуш, 90+6 - Грилиш, 50, Холанд, 53

"Реал" - "Зальцбург" - 5:1

Голы: Родриго, 23, 34, Мбаппе, 48, Винисиус, 55, 77 - Бидструп, 85

"Спарта" - "Интер" - 0:1

Гол: Мартинес, 12

В Лиге чемпионов ни дня без мегакамбека. Не успели еще пропеть всех дифирамбов "Барселоне", которая в первый день тура перевернула игру с "Бенфикой", а на арене уже новые герои - футболисты ПСЖ.

Парижане в центральном матче тура принимали "Манчестер Сити". По именам соперников - битва грандов. Но, взглянув на таблицу, можно было увидеть, что не все так однозначно. "Сити" едва держался на последнем месте зоны плей-офф. А ПСЖ вообще находился за ее пределами. Поэтому это была прежде всего битва за выживание.

Сначала все складывалось хорошо для гостей: Грилиш и Холанд в течение трех минут установили комфортный разрыв для своей команды. Но парижане не развалились, и еще до конца основного времени ответили тремя точными выстрелами. А в компенсированные минуты завершили все "контрольным в голову" - 4:2. "Манчестер Сити" после поражения остался с 8-ю баллами и выпал из зоны плей-офф.

Фото: Брэдли Барколя из ПСЖ сравнивает счет в матче с "Ман Сити" (psg.fr)

В нидерландском Роттердаме местный "Фейенорд" неожиданно разгромил мюнхенскую "Баварию" (3:0). Немцы владели инициативой, но забивали хозяева, которые удачно ловили соперников на контратаках. Дублем в ворота Нойера отметился мексиканец Хименес.

Испанская "Жирона" с Виктором Цыганковым в составе минимально уступила на выезде "Милану" (0:1). Украинец имел две неплохие возможности отличиться. Сначала, еще при нулевом счете, опасно пробил в ближний угол, но там оказался голкипер хозяев Меньян. Затем, сразу после перерыва, мог сравнять счет, однако пробил слишком высоко. Украинский вингер провел на поле в этом матче 72 минуты. "Жирона" после поражения потеряла шансы на выход в плей-офф.

Фото: Виктор Цыганков прощается с ЛЧ (x.com/gironafc)

Еще один наш легионер - Александр Зинченко - удивил самим фактом своего появления в основе лондонского "Арсенала". Последний раз такое случалось полтора месяца (12 матчей подряд) назад - 4 декабря в игре "канониров" против "Манчестер Юнайтед". Украинец довольно стабильно отыграл 74 минуты в поединке с "Динамо" Загреб (3:0) и отправился отдыхать, когда судьба поединка уже была решена.

Фото: Александр Зинченко вышел в основе "Арсенала" впервые за полтора месяца (x.com/Arsenal)

Мадридский "Реал" Андрея Лунина без украинца в основе разбил "Зальцбург" (5:1). Дубли оформили Родриго и Винисиус. Еще один мяч - на счету Мбаппе. Традиционно пропустил и Куртуа.

Общая турнирная таблица ЛЧ за тур до завершения основного этапа имеет довольно оживленный вид. Только две команды - "Ливерпуль" и "Барселона" - гарантировали себе место в 1/8 финала. Девять клубов-аутсайдеров уже свое отыграли. Все остальные еще на что-то претендуют и надеются. Поэтому последний тур (28-29 января) подарит нам немало решающих противостояний.