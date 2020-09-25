Племінниця Трампа звинуватила його в розкраданні мільйонів доларів

Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Племінниця президента США Дональда Трампа, донька його старшого брата Фреда Мері Трамп подала до Верховного суду штату Нью-Йорк позов. Вона звинуватила дядька, а також інших членів сім'ї у викраденні десятків мільйонів доларів.

Про це пише The New York Times.

У позові Дональд Трамп, його сестра Меріен і їхній вже покійний брат Роберт звинувачуються в шахрайстві та організації змови, в результаті якої Мері і її брат Фред позбулися частини статків, залишених їм батьком, а також не отримали справедливої частки у спадщині, що залишилася після діда.

У позові вказується, що після смерті в 1981 році батька Мері його брати Дональд і Роберт, а також сестра Меріенн стали опікунами 16-річної дівчини, але замість того, щоб дбати про її інтереси, створили цілу схему для "викачування коштів, приховування їх розкрадання і введення її в оману щодо істинної їхньої цінності".

У 1999 році помер батько Трампа і дід Мері Фред Трамп, після чого позивачку, як вона стверджує, змусили підписати угоду, позбавивши десятків мільйонів доларів.

У липні 2020 року Мері Трамп видала книгу "Занадто багато і завжди мало: як моя сім'я створила найнебезпечнішу людину у світі".

В ній племінниця президента США, яка є дипломованим психологом, стверджує, що Дональд Трамп позбавлений здатності співпереживати іншим людям. Також вона повідомляє, що Трамп з дитинства виявляв готовність обманювати людей у власних інтересах.

Нагадаємо, раніше американка Саммер Зервос, яка у 2006 році знімалася у п'ятому сезоні реаліті-шоу Дональда Трампа "Учень" (The Apprentice), у жовтні 2016 звинуватила його в домаганнях.

Зервос заявила, що інцидент стався у 2007 році, коли вона зустрілася з Трампом, щоб обговорити можливість працевлаштування.

Пізніше Зервос звинуватила Дональда Трампа у наклепі.