Племенника Назарбаева приговорили к шести года тюрьмы по делу о хищении средств

Племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды 26 сентября приговорили к шести годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии средней безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Азаттык" .

Суд города Астаны осудил Сатыбалды по обвинению в хищении в особо крупном размере в АО "Казахтелеком" и АО "ЦТС".

Ему были предъявлены обвинения по статьям "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" и "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному".

В приговоре суда отмечается, что Сатыбалды нельзя занимать посты на государственной службе сроком на 10 лет.

Ранее прокурор Жангельды Есебаев просил суд назначить Сатыбалды шесть лет лишения свободы. Сам племянник Назарбаева заявил в суде, что поддерживает процессуальное соглашение и "все, что озвучил прокурор".

Кроме того, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву внесено представление о лишении Сатыбалды звания генерал-майора органов нацбезопасности, а также орденов "Курмет" и "Парасат".

Напомним, РБК-Украина в материале "Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане" писало, что с начала протестов в стране лишились своих должностей ставленники Назарбаева, в том числе другой племянник - Самат Абиш, который некоторое время обсуждался в качестве его возможного преемника.

Примечательно, что Назарбаева лишили должности главы Совета безопасности Казахстана.