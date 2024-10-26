У налогоплательщиков нет механизмов защиты от незаконных проверок налоговой, - юрист

"Если вы проанализируете практику Верховного Суда, то определений по искам в налоговых спорах около 100. То, что касается именно проверок, то только одно или два решения Верховного Суда было в пользу налогоплательщиков. То есть, пока эффективного способа защититься от незаконной проверки у налогоплательщика нет. Либо он идет на сознательный риск условного ареста имущества и остановки хозяйственной деятельности, либо допускает и вступает в такой спор и пытается получить обеспечение иска. Но в этот же момент, скорее всего, на него будет наложен условный арест имущества", - говорит Бевза.

Эксперт также прокомментировал развитие судебной практики о возможности проведения повторной налоговой проверки и невозможности исследования обстоятельств законности нарушений в акте проверки, если проверка признана незаконной.

Отдельно Бевза обратил внимание на противоречивую практику органов ГНС по применению к налогообложению операций аграрного бизнеса в трансфертном ценообразовании норм Platts (пп. 14.1.269-270 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса), регулирующих совсем другие отношения в сфере налогообложения рентной пользование недрами для добычи полезных ископаемых. Адвокат отметил, что такая практика налоговых органов является противоречивой.

Напомним, ранее директор практики по трансфертному ценообразованию Deloitte в Украине Александр Ямпольский заявил, что применение для трансфертного ценообразования только норм Platts нарушает нормы международной практики и позиция налоговых органов в Украине не подтверждена международной практикой - Руководствами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). разрабатывала правила трансфертного ценообразования.