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Платежный баланс Украины стал дефицитным, несмотря на грантовую помощь Запада, - НБУ

Фото: НБУ зафиксировал дефицит платежного баланса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За 2022 год сводный платежный баланс Украины сформировался с дефицитом в 2,9 млрд долларов (в 2021 году профицит составил 487 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор платежного баланса НБУ.

По данным НБУ, профицит текущего счета платежного баланса Украины в 2022 году составил 8,0 млрд долларов (5,4% от ВВП) по сравнению с дефицитом в 3,9 млрд долларов (1,9% от ВВП) в 2021 году.

Профицит сформировался главным образом благодаря получению грантов от международных партнеров и сокращению выплат по инвестиционным доходам.

"В то же время, существенно расширился дефицит товаров и услуг за счет значительного снижения экспорта по сравнению с импортом и значительных расходов граждан Украины, находящихся за рубежом", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, без учета реинвестированных доходов и грантов дефицит текущего счета составил 6,0 млрд. долларов, или 4,0% от ВВП (за 2021 год профицит составил 1,0 млрд. долларов, или 0.5% от ВВП).

Дефицит внешней торговли товарами и услугами увеличился до 25,9 млрд. долларов по сравнению с 2,7 млрд. долларов в 2021 году. Экспорт товаров испытал большее влияние войны чем импорт, прежде всего из-за снижения производства и проблем логистики, сократившись на 30% (в 2021 году увеличился на 34,3%), тогда как импорт снизился лишь 1,4% (в 2021 году вырос на 33%, 4%).

Экспорт товаров сократился на 35,2% и составил 40,9 млрд. долларов. Основными факторами понижения стали уменьшение экспорта черных и цветных металлов (на 62,6%) и продовольственных товаров (на 15,5%).

Импорт товаров уменьшился на 19,4% и составил 56,2 млрд. долларов. Энергетический импорт сократился на 8,9%, прежде всего за счет объемов импорта природного газа и угля, сократившихся более чем вдвое. В то же время значительно вырос импорт нефтепродуктов (63,0%), особенно во втором полугодии, в частности, для обеспечения потребностей автономной энергетики.

Дефицит торговли услугами в 2022 году составил 10,7 млрд. долларов (по сравнению с профицитом 4,0 млрд. долларов в 2021 году): экспорт услуг сократился на 12,4%, а импорт вырос в 1.9 раза. Импорт услуг увеличился за счет расходов лиц, выехавших за границу из-за войны, и краткосрочных мигрантов (выросли в 3,2 раза - до 19,8 млрд долларов), а также за счет роста импорта оказываемых услуг в рамках технической помощи (у 2,9 раза).

Объем частных денежных переводов в 2022 году уменьшился на 9,0% и составил 12,8 млрд долларов.

Отток капитала по финансовому счету (чистое кредитование) составил 11,1 млрд долларов (по сравнению с чистым притоком в 4,4 млрд долларов в 2021 году): существенный отток из частного сектора (24,2 млрд долларов) лишь частично компенсировался притоком в государственный сектор.

Чистый приток средств по операциям государственного сектора составил 13,2 млрд долларов (в 2021 году - 1,2 млрд долларов) и обуславливался привлечением ссуд от международных партнеров на сумму 14,7 млрд долларов.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2022 году составил 504 млн долларов (в 2021 году - 7,5 млрд долларов).

Напомним, в условиях войны аграрный сектор стал основой украинского экспорта валютной выручки от торговли. Четыре из топ-5 позиций товаров, которые Украина продавала в 2022 году, заняли продовольственные и с/х товары.

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