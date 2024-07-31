Платите меньше: за какие нарушения можно погасить только 50% штрафа

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Основания для скидки в 50%

Согласно ч. 1 ст. 300-1 КУоАП, граждане имеют возможность уплатить штраф со скидкой 50% в течение десяти дней с даты получения или отказа от получения постановления.

Это касается постановлений о наложении административного взыскания за нарушения, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, или за нарушение правил остановки, стоянки или парковки транспортных средств, зафиксированы с помощью фото- или видеофиксации.

К каким штрафам применяется скидка 50%

Скидка на уплату штрафа в размере 50% применяется исключительно к штрафам, наложенным на владельцев транспортных средств за нарушение ПДД:

Зафиксированных органами национальной полиции в автоматическом режиме камерами автоматической фиксации за превышение скорости движения;

Зафиксированных инспекторами по парковке за нарушение правил остановки, стоянки, парковки, зафиксированных в режиме фотосъемки или видеозаписи.

Штраф, к которому не применяется скидка 50%

Скидка на уплату штрафа в размере 50% не распространяется на штрафы, наложенные на водителей транспортных средств за нарушение ПДД, которые были зафиксированы полицейскими без использования автоматических систем, то есть те, что обнаружены работниками полиции во время остановки автомобиля.

Можно ли оплатить ваш штраф со скидкой

Если вы не уверены, можно ли оплатить ваш штраф со скидкой, просмотрите постановление о наложении штрафа. В случае наличия скидки, эта информация будет указана в постановлении. Если же скидка не предусмотрена, придется заплатить полную сумму штрафа.

Условия уплаты штрафа со скидкой 50%

Чтобы воспользоваться скидкой 50%, необходимо оплатить штраф в течение первых 10 дней со дня фактического получения постановления или со дня отказа от его получения. Если штраф не оплачен в этот срок, скидка не действует. Однако, в течение 30 дней штраф можно оплатить в полном размере.

Последствия уплаты половины штрафа, на который не распространяется скидка

Если вы оплатите только половину штрафа, на который скидка не распространяется, неуплаченная сумма будет передана в исполнительную службу для взыскания в удвоенном размере вместе с расходами на исполнительные действия (ориентировочно дополнительно 12% к неуплаченной сумме). Далее могут быть применены меры взыскания, такие как арест банковских счетов и имущества.