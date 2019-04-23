На платформі Petrobras біля узбережжя Бразилії стався витік нафти

У нафтогазовій компанії Petrobras тимчасово зупинили видобуток нафти на одній зі своїх платформ біля узбережжя Бразилії після інформації про витік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, витік виявлено на платформі P-25 на нафтовому родовищі Альбакора в басейні Кампос біля узбережжя Бразилії. За даними компанії, обсяг нафти, яка витекла, склав близько 941 літра.

Також наголошується, що через інцидент видобуток нафти на платформі тимчасово припинено. Petrobras приступив до проведення очисних робіт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що витік нафтопродуктів у морі сталав в нафтоносному басейні Кампус на шельфі атлантичного узбережжя Бразилії.

Тоді, за даними відомства, при заливці нафти в танкер з добувної платформи в 160 кілометрах від узбережжя штату Ріо-де-Жанейро у воду потрапило близько півтора тисяч тонн нафти.

Як повідомлялося, танкер і насипний суховантаж зіткнулися 25 травня у сінгапурського узбережжя, в результаті чого в океан потрапило понад 14 тисяч барелів нафтопродуктів.