Платформа добового балансування не забезпечує захист прав клієнтів "Миколаївгазу"

Метою звернення є прохання усунути невідповідності у звіті і заклик надалі дотримуватися вимог законодавства

ПАО "Николаевгаз" обратилось с письмом в Кабинет Министров Украины, Антимонопольный комитет, НКРЭКУ и Государственную регуляторную службу с просьбой разобраться в ситуации о нарушении оператором ГТС требований законодательства по внедрению системы суточной балансировки газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В письме отмечается, что АО "Укртрансгаз" в январе 2019 года направил в адрес Оператора ГРМ письмо с актом о предоставлении услуг по балансировке и счетом на оплату предоставленных услуг. При этом он нарушил несколько требований Кодекса ГТС.

По словам пресс-службы, письмо пришло позже указанного в Кодексе срока отчетности. Кроме того, в перечень потребителей, которые использовали природный газ без подтверждения номинаций, были включены 24 бытовых потребителя. Поэтому были некорректно отражены объемы балансировки, определенные в акте и отчете, поступивших от АО "Укртрансгаз".

"Такие неправомерные действия Оператора ГТС угрожают газораспределительному предприятию понесением значительных убытков. Поэтому, учитывая эти нарушения, ПАО "Николаевгаз" было вынуждено обратиться в контролирующие органы с просьбой разобраться в ситуации, ведь это может привести к срыву бесперебойного снабжения природного газа потребителям в самый разгар отопительного сезона", - отмечает директор коммерческий ПАО "Николаевгаз" Сергей Щербаков.

Кроме того, 26 февраля ПАО "Николаевгаз" направило отдельное письмо АО "Укртрансгаз" с указанием еще одного нарушения. В письме указано четыре коммерческих потребителя, которых Оператор ГТС включил в небаланс, однако они являются клиентами ООО "Николанвгаз Сбыт". Поэтому вопрос по ним урегулирован, ведь поставщик изначально забрал их объемы потребления на себя.

"Целью обращения ПАО "Николаевгаз" является просьба устранить несоответствия в отчете и призыв к Оператору ГТС в дальнейшем придерживаться в своей хозяйственной деятельности требований законодательства. Ведь основной принцип внедрения суточной балансировки заключается именно в пропорциональности, прозрачности и недискриминации всех участников рынка газа", - говорится в сообщении.