Платформа добового балансування не забезпечує захист прав клієнтів "Миколаївгазу"

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Метою звернення є прохання усунути невідповідності у звіті і заклик надалі дотримуватися вимог законодавства

ПАТ "Миколаївгаз" звернулося з листом до Кабінету Міністрів України, Антимонопольного комітету, НКРЕКП і Державної регуляторної служби з проханням розібратися в ситуації про порушення оператором ГТС вимог законодавства щодо впровадження системи добового балансування газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У листі наголошується, що АТ "Укртрансгаз" у січні 2019 року направив на адресу Оператора ГРМ лист з актом про надання послуг з балансування і рахунком на оплату наданих послуг. При цьому він порушив кілька вимог Кодексу ГТС.

За словами прес-служби, лист прийшов пізніше вказаного в Кодексі терміну звітності. Крім того, в перелік споживачів, які використовували природний газ без підтвердження номінацій, були включені 24 побутових споживача. Тому були некоректно відображені обсяги балансування, визначені в акті і звіті, що надійшли від АТ "Укртрансгаз".

"Такі неправомірні дії Оператора ГТС загрожують газорозподільному підприємству понесенням значних збитків. Тому, враховуючи ці порушення, ПАТ "Миколаївгаз" було змушене звернутися до контролюючих органів з проханням розібратися в ситуації, адже це може призвести до зриву безперебійного постачання природного газу споживачам у самий розпал опалювального сезону", - відзначає комерційний директор ПАТ "Миколаївгаз" Сергій Щербаков.

Крім того, 26 лютого ПАТ "Миколаївгаз" направило окремий лист АТ "Укртрансгаз" із зазначенням ще одного порушення. У листі зазначено чотири комерційних споживача, яких Оператор ГТС включив в небаланс, однак вони є клієнтами ТОВ "Николанвгаз Збут". Тому питання за ним врегульовано, адже постачальник спочатку забрав їх обсяги споживання на себе.

"Метою звернення ПАТ "Миколаївгаз" є прохання усунути невідповідності у звіті і заклик до Оператора ГТС надалі дотримуватися у своїй господарській діяльності вимог законодавства. Адже основний принцип впровадження добового балансування полягає саме в пропорційності, прозорості та недискримінації всіх учасників ринку газу", - йдеться в повідомленні.