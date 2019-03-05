Платформа добового балансування працює з помилками, - "Львівгаз"

Фахівці ПАТ "Львівгаз" виявили недоліки вже на початку тестування інформаційної платформи

Платформа суточной балансировки, которая разработана "Укртрансгазом", до сих пор работает с ошибками. "Львовгаз" уже полгода осуществляет тестирование соответствующей информационной платформы, однако в ее работе выявлены нарушения требований Кодекса ГТС, приводящие к искажению данных суточного балансировки газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Уже в начале тестирования информационной платформы суточной балансировка "Укртрансгаза", специалисты ПАО "Львовгаз" обнаружили недостатки. Несмотря на то, что уже 6 месяцев продолжается тестовый режим, компания сталкивается с недостатками и грубыми нарушениями в работе этой информационной платформы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для расчета суточного баланса и суточного небаланса на своей платформе "Укртрансгаз" использует информацию, которая не соответствует значению объема газа, которые были загружены компанией. Кроме того, "Львовгаз", как оператор ГРС предоставляет информацию Оператору ГТС ("Укртрансгаза") о фактическом месячном потреблении природного газа отдельно по каждому потребителю, чье потребление не измеряется ежесуточно. Однако, в ходе тестирования выявлено, что после загрузки файлов в систему, подтверждения их обработку не поступают. При попытке пересмотреть объемы, которые были загружены компанией, платформа длительное время пытается отобразить данные, однако впоследствии процесс прерывается и появляется белый экран.

"При детальном рассмотрении полученной информации на платформе, было выявлено, что "Укртрансгаз" вопреки обязательству, предусмотренному Кодексом ГТС по регистрации потребителей за поставщиками со спецобязательством, не произвел закрепление соответствующих потребителей за поставщиками, а следовательно в перечне имеющиеся теплогенерирующие предприятия и потребители, которые относятся к категории населения. Мы неоднократно обращались как в НКРЭКУ, так и к "Укртрансгаза", информируя о выявленных недостатках и даже грубые нарушения Кодекса ГТС, которые были зафиксированы нами в работе информационного продукта", - отмечает технический директор ПАО "Львовгаз" Павел Сербан.

По словам пресс-службы, замечания, которые предоставлял ПАО "Львовгаз" не были устранены, в том числе и математические. А все расчеты суточной балансировки и небаланса на информационной платформе, которая разработана "Укртрансгазом" - ложные. Нарушение требований Кодекса ГТС приводят к искажению данных суточного баланса природного газа. ПАО "Львовгаз" обратилось к НКРЭКУ с просьбой обязать Оператора ГТС исправить ошибки на информационной платформе и выполнять требования Кодекса ГТС.