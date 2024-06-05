Платформа "Города для людей" от "Укрэксимбанка" помогла общинам привлечь более 800 млн грн

29 мая "Укрэксимбанк" в Киеве провел третью учебно-информационную конференцию платформы "Города для людей. Возможности для финансирования муниципального сектора во время войны и в период восстановления".

Участниками конференции стали более 100 лидеров общин, среди которых мэры городов, руководители сельских и поселковых советов, руководители коммунальных предприятий восточных и южных областей Украины.

"Несмотря на сложности, вызванные военной агрессией, мы продолжаем внедрять стратегию работы с муниципальным сектором. Сегодня "Укрэксимбанк "предлагает те уникальные решения и инструменты, которые дают возможность общинам внедрять инфраструктурные проекты для создания современных условий проживания в общинах, которые будут мотивировать украинцев возвращаться домой. международными партнерами позволяет взвешенно оценить перспективы и доступные на сегодня источники финансирования для украинского восстановления", - отметил член правления "Укрэксимбанка" Михаил Медко.

Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан отметил, что на сегодня, согласно данным RDNA3, прямые убытки инфраструктуре составляют около 157,2 млрд долларов, а потребность в восстановлении исчислена в объеме 486 млрд долларов.

"Учитывая такие объемы на восстановление, в государственном и местных бюджетах таких средств никогда не будет. Поэтому, если вы рассчитываете, что существует огромный фонд в Европейском Союзе или в Соединенных Штатах, который выделит на вашу общину или коммунальное предприятие средства — такого не будет", - отметил Александр Слобожан, обращаясь к собравшимся представителям лидеров общин.

На сегодня, по его словам, в восстановлении и развитии общины могут рассчитывать на следующие источники финансирования: средства госбюджета; средства местных бюджетов; средства, поступающие в государственный бюджет в рамках программ помощи и грантов ЕС, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений; средства международных организаций и денежные средства банков: кредиты, лизинг, местные заимствования.

На сегодня в рамах платформы "Города для людей" "Укрэксимбанк" реализовал 16 проектов на 860 млн грн, в том числе 10 млн евро в рамах программы по ЕБРР.

Не поговорить, а научить

"Город для людей" - это специализированная платформа банка для работы с муниципалитетами и общинами. Существенным барьером использования современных финансовых инструментов общинами недостаточно понимание и умение финансовых команд органов местного самоуправления подготовить свою общину, поселок или село к сотрудничеству с украинским банком или международной финансовой организацией. Поэтому, платформа "Города для людей" проводит обучение финансовым и проектным командам общин с привлечением представителей Министерства финансов, МФО и т.п., для повышения их способности пользоваться финансовыми продуктами.

18 октября 2023 года было проведено первое учебное мероприятие "Оценка кредитоспособности местных бюджетов" при участии представителей местных финансовых органов территориальных общин западных областей страны.

Представители АО "Укрэксимбанк" остановились на особенностях построения банковской оценки кредитоспособности местных бюджетов и алгоритме работы финансовых продуктов на рынке муниципального заимствования.

28 января 2024 представители Укрэксимбанка совместно с Министерством финансов Украины провели обучение для сотрудников территориальных общин Центральной и Северной Украины, которые вовлечены в процесс осуществления местных заимствований.

Во время второго модуля обучения представители общин узнали о возможностях местного финансирования, алгоритме работы финансовых продуктов и процедуре согласования объема и условий кредитования.

В ближайшее время банк проведет обучающий модуль для органов местного самоуправления восточных и южных областей Украины.