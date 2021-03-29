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Платіжні системи та банки погодилися поступово знизити комісії, - НБУ

Автор: Олександр Білоус

Платіжні системи та банки готові поступово знижувати комісії. Водночас Національний банк проти втручання в ринкову ситуацію.

Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан, на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Національний банк спостерігає готовність платіжних систем та банків-емітентів платіжних карток домовлятися про плавне зниження міжбанківської комісії", - сказав він.

Водночас він наголосив, що НБУ проти законодавчого регулювання ставок інтерчейндж та винагороди за еквайринг.

"Регулювати те, що має регулюватися ринковими методами, дуже небезпечно", - сказав він.

Як зазначив Шабан, у НБУ дуже стурбовані гострою дискусією, як розгорнулася стосовно необхідності законодавчого регулювання міжбанківських комісій.

"На нашу думку ухвалення незбалансованого рішення може мати негативні наслідки для розвитку платіжного і безготівкових розрахунків", - додав він.

Шабан також повідомив проте, що НБУ підтримує скасування законодавчої норми про те, що всі торгівці повинні приймати платіжні картки.

Водночас він заявив, що НБУ повинен отримати право відслідковувати ставки комісій інтерчейндж. Центробанк планує публікувати розмір комісій платіжних систем.

Як повідомляло РБК-УКраїна, загальна кількість операцій з використанням платіжних карток українських банків за 2020 рік становила 5 997,1 млн шт., а їх сума - 3 957,3 млрд грн. Порівняно з 2019 роком кількість операцій зросла на 18,6%, а сума - на 10,6%.

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