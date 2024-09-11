При планировании восстановления общин должны рассматривать пути решения экологических проблем, - Шуляк

По ее словам, планы преодоления экологических вызовов, которые возникли перед Украиной в результате российского вторжения, - обязательная составляющая ПКВ, которые должны разработать общины, территории которых отнесены или могут быть отнесены к функциональному типу «территория восстановления».

"Минимум 16 млн га земель загрязнены боеприпасами. Минимум 100 млн тонн строительного мусора. Повреждены или даже разрушены 500 промышленных предприятий, из которых часть занималась химической промышленностью. Более того - сейчас под угрозой уничтожения как минимум 2,5 млн га природоохранных территорий и это еще не окончательные цифры", – подчеркнула Шуляк.

Она также добавила, что все эти экологические вызовы должны быть учтены при планировании обновления. Более того, ОМС должны не просто зафиксировать экологические разрушения и убытки, которые из-за них понесла община, а и дать четкие предложения по поводу того, каким образом будут преодолеваться эти вызовы.

По ее словам, учет экологических вызовов, среди которых и переработка строительного мусора, очень важен на всех этапах планирования восстановления и развития. Кроме этого, согласно принципам циркулярной экономики, в строительном секторе должна быть создана инфраструктура для сортировки и отделения материалов, а также их переработка с последующим повторным использованием.

"Для этого нужно аккумулировать такой мусор на специальных площадках и добавить его переработку на строительные материалы в приоритетные сферы для инвестирования. Впрочем, важно и наработать законодательные механизмы для переработки строительного мусора на строительные материалы и имплементировать законодательство ЕС в вопросе управления отходами в украинское законодательство", – резюмировала Елена Шуляк.

Она добавила, что одним из ключевых аспектов восстановления является разминирование украинских территорий, поскольку треть из них остается заминированной. Впрочем, важным промежуточным достижением в этом плане стало то, что в прошлом году Украине удалось разминировать территорию, площадью более 10 тысяч кв. км.

Шуляк подчеркнула, что экологический аспект восстановления можно отнести к важнейшим и одновременно сложным в восстановлении Украины, поскольку этот процесс может длиться от нескольких десятков до сотен лет. Поэтому общины должны подойти к решению этого вопроса не менее внимательно и придирчиво, чем к восстановлению всех видов инфраструктуры и жилья.

К тому же, отметила она, поскольку преодоление экологических вызовов – обязательный пункт создания ПКВ, общинам, рассчитывающим привлекать для нужд восстановление донорское финансирование, без этого будет сложно реализовать мероприятия по восстановлению.

"Стоит отметить, что ПКВ – это также один из инструментов привлечения средств на реализацию восстановления. Благодаря другому нашему цифровому решению – цифровой экосистеме восстановления DREAM, украинские общины уже сейчас имеют возможность привлекать доноров на финансирование процессов своего восстановления. Наши международные партнеры видят, что мы смогли обеспечить решение, когда все эти процессы происходят максимально прозрачно, убирая коррупционные факторы и устраняя чиновников от принятия решений с помощью системы DREAM", – подытожила председатель комитета местного самоуправления и регионального развития.