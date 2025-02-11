Планировали шпионить за ВСУ. Разоблачены два агента, среди которых есть несовершеннолетний

Детали дела

Оба агента были задержаны в Кировоградской области. Среди задержанных есть несовершеннолетний.

"Для выполнения вражеского задания фигуранты должны были скрыто установить GPS-трекер на спецавтомобиль, сопровождающий колонны ВСУ. Таким образом враг планировал в режиме реального времени следить за маршрутами движения и пунктами прибытия украинских войск во фронтовых районах нашего государства", - пишет СБУ.

Для работы враг завербовал 20-летнего безработного из Киевской области, который искал "легких" денег через Telegram. После этого он прибыл в Кировоградскую область и приступил к сбору данных о местах базирования и движении военных колонн. В частности привлек к деятельности 17-летнего жителя региона.

Фото: СБУ задержала двух предателей, которые планировали шпионить за ВСУ (t.me/SBUkr)

"По указанию агента несовершеннолетний отследил место парковки спецавтомобиля ВСУ. Дождавшись сумерек, он пытался закрепить на нем "маячок". В этот момент юноша был задержан сотрудниками СБУ. Одновременно украинская спецслужба задержала основного агента, который координировал преступные действия несовершеннолетнего", - добавляет СБУ.

Также было установлено, что 20-летний агент дополнительно фиксировал для врага локации территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и парковочные места служебного транспорта украинских войск.

Что грозит

20-летнему предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Несовершеннолетний, в свою очередь, пока сотрудничает со следствием.