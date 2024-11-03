Планы Трампа по войне в Украине могут быть плохим сценарием для Путина, - WP

Издание отмечает, что для Путина выборы в США проходят в критический момент, поскольку он и президент Украины Владимир Зеленский сталкиваются с растущим давлением, ведь полномасштабная война длится уже почти три года.

В WP отмечают, что кандидатура Трампа отвечает повестке Москвы, поскольку он неоднократно критиковал расходы США на помощь Украине. Однако один из российских чиновников на условиях анонимности сообщил изданию, что "результат этих выборов не изменит ситуацию для России".

По его словам, отношения между США и Россией зашли в тупик.

"И все стали заложниками этого - даже Путин", - сказал анонимный собеседник.

В то же время, издание отметило, что победа Трампа может быть связана с риском для России. Неясно, согласится ли Путин на любое соглашение, предложенное Трампом для прекращения войны, а это в свою очередь может привести к разладу между ними.

В частности, экс-советники Трампа, Фред Флейц и генерал-лейтенант в отставке Кит Келлогг озвучили план, предусматривающий временное прекращение огня на нынешней линии фронта. При этом Украина заставит пойти на мирные переговоры с РФ, чтобы продолжать получать западное оружие.

Эти предложения подвергли резкой критике за передачу территорий Киева России, однако аналитики считают, что "для Путина это очень плохой сценарий", поскольку "он не хочет территории, он хочет Украину".

По их мнению, возможные переговоры между РФ и США по Украине зайдут в тупик и "Трамп никогда не предложит Путину то, что он хочет в Украине".