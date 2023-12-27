Планы грандиозные. Игнат рассказал, как Украина планирует использовать самолеты F-16

Украина имеет грандиозные планы на американские истребители F-16, которые должны передать партнеры. Самолеты имеют широкий спектр вооружения, благодаря чему их можно применять на том или ином участке фронта.
Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Планы грандиозные. Самолет многоцелевой, а потому сможет выполнять много задач по поддержке сухопутных войск", - подчеркнул спикер.
По его данным благодаря многофункциональности американского истребителя, его можно использовать для нескольких нужд. В частности для:
"F-16 имеет широкий спектр вооружения, которое можно применять на том или ином участке фронта. Ну и это поможет получить приоритет в воздухе и позволит противодействовать применению управляемых авиационных бомб", - подчеркнул Игнат.
Напомним, ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности F-16, которую возглавили Нидерланды и Дания. В целом Украина получит не менее 61 самолета из Дании и Нидерландов.
По данным Politico, украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в США и 25 октября уже начали полеты на F-16. До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводивших кабину самолета.
22 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что украинские пилоты в ближайшее время пересядут с авиатренажеров на настоящие истребители F-16. Правда, в сопровождении инструкторов.
7 ноября Нидерланды отправили первые пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов, где открыли специальный центр.
В воздушных силах ВСУ надеются, что первые F-16, вероятно, появятся в Украине весной 2024 года.
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