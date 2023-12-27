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Планы грандиозные. Игнат рассказал, как Украина планирует использовать самолеты F-16

Фото: спикер Воздушных сил Юрий Игнат (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина имеет грандиозные планы на американские истребители F-16, которые должны передать партнеры. Самолеты имеют широкий спектр вооружения, благодаря чему их можно применять на том или ином участке фронта.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Планы грандиозные. Самолет многоцелевой, а потому сможет выполнять много задач по поддержке сухопутных войск", - подчеркнул спикер.

По его данным благодаря многофункциональности американского истребителя, его можно использовать для нескольких нужд. В частности для:

  • ударов по наземным целям на разную глубину обороны противника;
  • прикрытия штурмовой авиации;
  • обеспечения воздушного пространства в акватории Черного моря;
  • прикрытия страны от вражеских дронов и ракет;
  • противодействия вражеским кораблям.

"F-16 имеет широкий спектр вооружения, которое можно применять на том или ином участке фронта. Ну и это поможет получить приоритет в воздухе и позволит противодействовать применению управляемых авиационных бомб", - подчеркнул Игнат.

F-16 для Украины

Напомним, ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности F-16, которую возглавили Нидерланды и Дания. В целом Украина получит не менее 61 самолета из Дании и Нидерландов.

По данным Politico, украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в США и 25 октября уже начали полеты на F-16. До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводивших кабину самолета.

22 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что украинские пилоты в ближайшее время пересядут с авиатренажеров на настоящие истребители F-16. Правда, в сопровождении инструкторов.

7 ноября Нидерланды отправили первые пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов, где открыли специальный центр.

В воздушных силах ВСУ надеются, что первые F-16, вероятно, появятся в Украине весной 2024 года.

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