План победы Украины. В чем суть и что известно о предложениях Зеленского

Когда представят план победы

План победы является частью глобальной стратегии для завершения войны, восстановления стабильности и достижения мира на справедливых для Украины условиях.

Зеленский анонсировал его в августе перед поездкой в США. По его словам, кому-то может показаться, что план победы звучит слишком амбициозно, но для Украины это очень важный план. В середине сентября Зеленский заявил, что он полностью готов.

План разрабатывался в Офисе президента. Ни народные депутаты из правящей "Слуги народа", ни члены профильных комитетов в парламенте не участвовали в подготовке. В целом в течение двух месяцев план находился в режиме секретности, хотя время от времени президент, представители Офиса и медиа раскрывали его пункты.

Сегодня Зеленский представит его в Верховной Раде. Как сообщил источник РБК-Украина, презентация состоится на заседании утром. "Это будет презентация этого плана для Украины", - сказал собеседник.

Фото: Владимир Зеленский анонсировал план победы в августе 2024 года (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что план будет представлен не в полном объеме. По его словам, некоторые моменты носят чувствительный характер, поэтому определенные детали останутся в секрете. В том числе потому, что все, что становится публичным, "слышат не только у нас в стране, это слышит и враг".

В чем суть плана Зеленского

План победы не подменяет украинскую "формулу мира" и не отменяет намерения провести второй Саммит мира в ноябре. Но он нужен для того, чтобы усилить украинскую позицию и заставить Россию пойти на дипломатическое завершение войны.

По большей степени его пункты адресованы западным партнерам. Так как если они действительно хотят победы Украины, то это нужно подкрепить действиями, а не только разговорами. "В этом и тактика - Украина должна на любой саммит прийти максимально сильной. Мы считаем, что это можно сделать за эти ближайшие месяцы", - говорил Зеленский.

Усиление позиций позволит создать необходимые условия и справедливую атмосферу для честной дипломатии. Президент рассчитывает, что, несмотря на игнорирование Москвой "формулы мира", реализация плана сделает так, что та не сможет воевать дальше и будет вынуждена пойти на мир.

"Именно в этом смысл плана победы. Мы хотим защитить украинскую независимость, украинские семьи, наших людей, право наших детей жить свободно в своей стране", - добавил он.

Четыре основных пункта

План состоит из пяти пунктов: четырех базовых и одного дополнительного (на послевоенный период).

Один из них должен определить стратегическое место Украины в структуре мировой безопасности. Второй содержит пакет принуждения России к мирным переговорам, третий является экономическим. Важный элемент - военная операция в Курской области, где, по словам Зеленского, "уже что-то сделано".

Более детально план описан в публикации The Times. Издание со ссылкой на источники привело четыре основных пункта:

запрос на гарантии безопасности от Запада (равноценные для стран-участниц НАТО)

продолжение операции в Курской области, чтобы иметь "территориальный козырь"

запрос на получение конкретных современных видов вооружений

запрос на финансовую помощь для восстановления разрушенной экономики

Кроме того, предполагается, что план защитит Украину от принуждения к подписанию невыгодных соглашений. А поддержка США и других западных партнеров позволит начать мирные переговоры с агрессором с позиций силы.

Комментируя статью, советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что информация The Times некорректна, а сама публикация построена на личных предположениях.

Тем не менее, позже стало понятно, что в общих чертах план выглядит именно так.

Приглашение в НАТО как ключевой момент

Поскольку план рассчитан на усиление Украины, важным пунктом является приглашение и будущее вступление в НАТО.

"Есть такой пункт в плане победы. В этом не может быть скепсиса от партнеров, по моему мнению, если они не боятся РФ. Мы хотим получить первый шаг - приглашение", - заявил Зеленский на октябрьском саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".

Фото: Зеленский рассчитывает на приглашение Украины в НАТО (Getty Images)

По его словам, некоторые страны участницы могут быть скептически настроены по поводу вступления Украины, пока идет война. "Мы их понимаем, поэтому говорим о приглашении. Поэтому хочется не их дипломатической оценки, а реального ответа. Если они хотят, чтобы эта война закончилась, то тогда они поддержат наши предложения", - отметил он.

Первый пункт посвящен тому, будет ли преодолена проблема нехватки геополитической определенности в Европе. То, что Украина должна вступить в НАТО, вопросов не вызывает, но по мнению президента, это нужно подтвердить должным образом. Только в таком случае Владимир Путин проиграет геополитически. А принятие новой реальности в России может начаться только с понимания того, что она никогда не завоюет Украину.

"Вот почему приглашение Украины в НАТО и будущее членство были бы реальными шагами к миру", - подчеркнул Зеленский.

Курская операция как козырь для переговоров

Не вдаваясь в детали, президент говорил, что операция на территории России в Курской области является частью плана победы, а именно второго пункта. Предполагается, что от ее успехов зависит, сможет ли Москва продвигать свое видение окончания войны среди мировых лидеров. И, следовательно, сможет ли диктовать свои условия на переговорах.

За последние несколько дней российская армия отвоевала несколько сел и вбила клин в западный край украинского выступа. По данным аналитической группы Black Bird Group, подконтрольная Украине площадь сократилась на 160 квадратных километров.

Украинское наступление в августе имело две основные цели: заставить Кремль снять войска с других участков фронта и ослабить давление на Донбассе, а также потенциально вынудить его сесть за стол переговоров. Первой цели достичь, похоже, не удалось, поскольку на Курскую область перебрасываются в основном внутренние резервы, а наступление на востоке продолжается. Но и со второй не все так просто.

"Украинские чиновники придерживаются второй цели как части своего плана победы. Но каждое российское наступление в Курской области рискует снизить ценность этого козыря", - пишет The New York Times.

Западные ракеты и снятие ограничений на удары по РФ

Несмотря на тяжелые потери, Россия продолжает продвигаться, а украинским войскам приходится отступать на восточном фронте. Силы обороны цепляются за стратегические позиции, но в последние недели оккупанты захватили Угледар, подошли к Покровску и другим городам.

Западные лидеры неоднократно заверяли Украину в поддержке столько, сколько потребуется. Но не оказывают ее в достаточной мере, чтобы остановить агрессора. Беспокойство вызывает заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа, который заявил, что в случае победы на выборах будет стремиться к быстрой мирной сделке с Путиным.

Зеленский в ходе визитов в США и европейские столицы запросил больше оружия и гарантий в рамках плана победы. Администрация Джо Байдена дала вялый ответ. План хотели обсудить с западными лидерами на встрече 12 октября в формате "Рамштайн", но Байден перенес поездку и заседание контактной группы перенесли.

Фото: одним из пунктов плана победы является запрос на дальнобойные ракеты и разрешение бить вглубь России (facebook.com/inukraineofficial)

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, один из пунктов содержит запрос на большее количество дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow. А также разрешение на удары по военным целям вглубь России. Это может изменить расчеты Путины, усилив внутренне давление и ослабив передовые силы, уверен он.

В противном случае война может затянуться на годы. А принуждение Украины к переговорам с позиции слабости лишь придаст Путину смелости добиваться полного контроля над страной. "Почему он должен останавливаться? Он может конкурировать с Западом только страхом - что вы испугаетесь, и он получит то, что хочет", - заявил Подоляк в комментарии The Wall Street Journal.

Кому уже представили план победы

Первыми план победы Зеленского увидели Джо Байден, кандидат в президенты от демократов Камала Харрис и Дональд Трамп. Каких-то конкретных заявлений они не делали, но по данным WSJ, план не впечатлил администрацию США.

По словам пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова, это неправда, американские партнеры приняли его с большим интересом. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что план изучают и рассматривают дополнительные действия, а спикер Госдепа Мэтью Миллер подчеркнул, что в нем увидели ряд продуктивных шагов.

Позже в западных медиа появились публикации о том, что под конец президентского срока Байден может изменить позицию по вступлению Украины в НАТО. И, например, повысить статус заявки на членство в Альянсе, но без гарантий вступления до окончания войны.

На прошлой неделе Зеленский представил план победы премьеру Италии Джорджии Мелони, канцлеру Германии Олафу Шольцу, президенту Франции Эммануэлю Макрону и британскому премьеру Киру Стармеру. Западные лидеры в который раз пообещали помощь и поддержку, но конкретных заявлений о плане не делали.

Фейки: частичное вступление в НАТО и сдача территорий

Пункты плана победы часто обсуждаются в западных СМИ. Со ссылкой на источники Financial Times пишет, что дипломаты все больше приходят к мнению, что по итогам мирных переговоров Россия может де-факто сохранить контроль над оккупированными территориями. При этом никто не будет склонять Украину признать российский суверенитет над ними.

Что касается членства в НАТО, то якобы рассматривается западногерманская модель (по примеру ФРГ во время холодной войны), согласно которой Украина может вступить в Альянс без неподконтрольных территорий. И гарантирует не применять силу для их освобождения. Источник РБК-Украина во власти подчеркивает, что журналисты FT не общались ни с кем, кто действительно принимает решения в Киеве. Сейчас есть "формула мира" и план победы, все остальное - просто болтовня, добавил он.

По данным немецкого Bild, Зеленский якобы допускал возможность согласиться на локальное прекращение огня на некоторых участках фронта и временно заморозить ситуацию. Его советник Дмитрий Литвин назвал это откровенным фейком. Сам президент говорил, что никакого "замороженного конфликта" или Минска-3 не будет, поскольку иначе Россия подготовится и вторгнется с еще большими силами.

МИД Украины подчеркивает, что любые слухи о якобы готовности Украины к территориальным уступкам воспринимаются Москвой как признак слабости.

Как быстро хотят реализовать план и когда может закончиться война

На пресс-конференции в прошлом месяце Зеленский заявил, что план победы можно реализовать только через быстрые решения партнеров. "План рассчитан на быстрые решения наших партнеров, которые должны состояться с октября по декабрь. Тогда мы будем считать, что план сработает", - отметил он.

На встрече с Олафом Шольцем он заявил, что хочет завершить войну не позже, чем в 2025 году. По его словам, план победы является мостом для результативного второго Саммита мира, который должен поставить точку в войне.

Не исключено, что план покажут россиянам. Это может случиться на Саммите мира, если представители России будут там присутствовать. Пока точной даты саммита нет, как и неизвестно, в какой стране он может пройти. Крайнюю подготовительную конференцию в конце октября примет Канада.

У Владимира Путина говорят, что Кремль изучит план, когда он появится в официальных источниках. Пока же там "с осторожностью" относятся к деталям в СМИ и не спешат отказываться от возможности мирных переговоров с Украиной "с учетом реалий на земле".

При подготовке текста использовались: заявления Владимира Зеленского, представителей Офиса президента, информация источников РБК-Украина, публикации The Times, The Wall Street Journal, The New York Times, Financial Times и Bild.