"План на скорую руку". Как Трамп хочет остановить войну в Украине и может ли это сработать

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"Я хочу, чтобы все перестали умирать - россияне и украинцы. И сделаю это за 24 часа", – заявил Трамп в мае 2023 года. Комментируя то, как можно остановить войну за сутки, он сказал, что встретится с Путиным и Зеленским. "У них обоих есть сильные и слабые стороны, но все будет сделано за 24 часа", – отметил он.

С тех пор заявление неоднократно повторялось в ходе предвыборной кампании. Летом его директор по коммуникациям Стивен Чунг подчеркнул, что главным приоритетом Трампа на втором президентском сроке станет быстрое проведение переговоров о прекращении российско-украинской войны. Проблема в том, что кандидат постоянно уходит от ответа, хочет ли он победы Украины. Что явно намекает на готовность пренебречь украинскими интересами.

План по Украине: о чем говорит и о чем молчит Трамп

Слухи о так называемом "плане Трампа" распространились в ноябре 2023 года. На встрече с делегацией Европейского совета по международным отношениям его бывший помощник в Белом доме Майкл Антон описал ожидаемые контуры: уступка России территорий Крыма и Донбасса, блок на расширение НАТО и "отрыв" Путина от Китая, пишет The Washington Post. Позже Антон отрицал, что знает что-либо о плане для Украины.

В публичных обещаниях положить конец войне Трамп демонстративно скрывает детали того, как он будет вести переговоры с лидерами России и Украины.

"Я скажу каждому из них определенные вещи, которые я бы не сказал остальному миру. И именно поэтому я не могу сказать больше", – заявил он в марте.

Молчание о переговорной тактике позволило другим заполнить пробелы. Например, венгерский премьер Виктор Орбан отметил, что в личной беседе Трамп сказал, что заставит прекратить войну, потому что "ни копейки не даст" на помощь Украине. Заявление Орбана было ложным, но бывший президент не захотел публично ему противоречить, пишет WP.

По данным издания, в апреле Трамп в частном порядке сказал, что люди в некоторых частях Украины якобы согласны стать частью России. И его предложение заключается в том, чтобы заставить Украину уступить Крым, Донецкую и Луганскую области.

В июне план прекращения войны представили два его ключевых советника Кит Келлог и Фред Флейц. Он включает предупреждение Киеву о приостановке поставок оружия, если он не вступит в мирные переговоры. А также ультиматум Москве, что отказ приведет к увеличению поддержки Украины. Также согласно плану, стороны должны прекратить огонь на основе линии фронта на момент переговоров.

Трамп отреагировал положительно. "Я не утверждаю, что он был согласен с каждым словом, но мы были рады получить такую ​​обратную связь", – отметил Флейц. Согласно публикации аналитического центра, где Келлог и Флейц занимают руководящие должности, чтобы простимулировать Путина, США могут поставить вступление Украины в НАТО на паузу.

Дональд Трамп не исключает территориальные уступки в пользу России (фото Getty Images)

Спустя пару дней на дебатах с Джо Байденом кандидат от республиканцев заявил, что не поддерживает условия Кремля для окончания войны. Но сказано это было под нажимом модераторов, после чего Трамп пустился в рассуждения о том, что Россия напала на Украину по вине Байдена.

"У меня есть очень точный план, как остановить Украину и Россию. И есть определенная идея, может быть, не план, но идея для Китая. Но я не могу раскрыть эти планы, потому что, если раскрою, не смогу их использовать. Отчасти это сюрприз", – сказал он на прошлой неделе в подкасте с блогером российского происхождения Лексом Фридманом.

На дебатах с кандидатом от демократов Камалой Харрис бывший президент выдал привычную линию о "хороших отношениях" с Путиным и пожаловался, что Байден ни разу не позвонил тому за два года. Но с геополитической точки зрения самым тревожным стало заявление, которого он так и не сделал. Модератор задал вопрос, хочет ли Трамп, чтобы Украина выиграла эту войну. Вместо простого ответа он заявил: "Я хочу, чтобы война прекратилась". И аудитория имеет право воспринять это как "нет".

Трамп продолжил утверждать, что в случае победы на выборах закончит войну до инаугурации. Судя по тому, что он так и не объяснил, как совершит невероятный подвиг, единственный способ – заставить президента Владимира Зеленского согласиться на условия Путина, какими бы они не были, считает историк, аналитик и один из ведущих авторитетов в области вооруженных конфликтов Макс Бут.

По его мнению, минувшие дебаты стали опровержением главного внешнеполитического аргумента Трампа: что он единственный достаточно жесткий человек, который способен противостоять диктаторам. Любой, кто смотрел трансляцию, мог убедиться в том, что он кажется эмоциональным и непредсказуемым. И если готов "расклеиться" под аргументами менее опытной Харрис, то его способность вести настоящие переговоры с Путиным вызывает большие сомнения.

Тем более после заявлений его кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса. Накануне он поделился своим видением "плана Трампа", который по сути может означать капитуляцию Украины.

Каким может быть "план Трампа". Версия Джей Ди Вэнса

В эфире подкаста "Шоу Шона Райана" Вэнс кратко описал, какими видит причины войны. По его словам, Россия якобы воюет за залежи природного газа в Крыму и другие украинские ресурсы. Он также уверен, что боевые действия продолжаются только из-за того, что на этом зарабатывают на Западе.

Речь о так называемых Black Rock (крупнейшая инвестиционная компания) и институтах, готовых, по его словам, потратить миллиарды на восстановление Украины. Он также акцентировал внимание на значительном росте акций оборонных компаний с начала войны.

Вэнс подчеркнул, что решение России о вторжении было большой ошибкой. "Правда в том, что россиянам не следовало вторгаться в Украину. Но у украинцев тоже много проблем с коррупцией", – добавил он. Здесь следует сделать поправку на то, что Вэнс давно известен антиукраинскими настроениями.

Кандидат в вице-президенты предположил, как может выглядеть "план Трампа". Ключевые моменты следующие:

линия боевого столкновения станет демилитаризованной зоной

Украина сохраняет государственный суверенитет

Россия получает гарантии невступления Украины в НАТО

восстановление Украины должна профинансировать Европа

"Я думаю, это может выглядеть так. Трамп садится и говорит россиянам, украинцам, европейцам: вам, ребята, нужно разобраться. Как выглядит мирное урегулирование? Вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной", – сказал Вэнс.

Джей Ди Вэнс полагает, что "план Трампа" может заключаться в заморозке линии фронта, создании демилитаризованных зон и отказе Украины от вступления в НАТО (фото Getty Images)

Демилитаризованная зона должна быть сильно укреплена. Кто ее будет контролировать, политик не уточнил. Как и то, насколько "сильно укрепленной", чтобы не допустить агрессии РФ в будущем. По сути это означает не завершение войны, а заморозку конфликта. Дополнительный вопрос в том, что на сегодня Украина контролирует часть Курской области. И это говорит о том, что как минимум Вэнс оторван от реалий на поле боя, отмечает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"План очень напоминает китайские инициативы, где главное - перемирие по линии фронта. Что удивительно, ведь тот же Вэнс часто критикует Китай. Предложенные инициативы – на скорую руку сконструированный сценарий. Просто Трамп скажет Путину и Зеленскому остановить огонь, и война якобы закончится. Это демонстрирует, что Вэнс так и не понял природу конфликта, не учитывает международное право и гарантии безопасности для Украины", – рассказал он РБК-Украина.

Привязка суверенитета к отказу от вступления в НАТО лишь усугубляет заблуждение Вэнса. "Россия получает от Украины гарантию нейтралитета, что она не вступает ни в НАТО, ни в другие союзнические институты", – сказал он, добавив, что окончания войны хотят РФ, Украины и Европа, а также раскритиковав европейские страны в якобы недостаточном "финансировании войны".

Отметим, по данным Кильского института мировой экономики, на 30 июня страны Европы с гораздо меньшей экономикой в совокупности потратили больше, чем Соединенные Штаты. Которые в рейтинге помощи Украине занимают 22 место (в процентном соотношении к своей экономике).

Комментируя момент с демилитаризованной зоной, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подчеркивает: она может дать безопасность, но если пройдет не по украинской, а по российской территории.

"То, с чем выступил Вэнс, – это вообще какой-то бред. Который не устроит ни одну из сторон. Украину – потому что никак не гарантирует безопасность, возвращение на границы 1991 года и так далее. И не дает профитов России, которая пока что считает, что имеет возможность диктовать свои ультимативные условия. Если это действительно "план Трампа", то он недееспособен. Такая себе банальная фикция", –​​​​​​​отметил он в беседе с изданием.

Почему детали появились сейчас и согласится ли на него Украина

Озвученное Вэнсом не является большой неожиданностью, говорит глава "Института Американистики", аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов. Например, пункт о заморозке линии фронта укладывается в концепцию Трампа о предотвращении Третьей мировой войны и в принципе концепцию сделок.

"Но сказано это было в контексте гипотез, не факт, что все будет обязательно так. Это один из вариантов, который относительно часто звучит от тех, кто анализирует, что может предложить Трамп, если станет президентом", – отметил собеседник.

Дональд Трамп исходит из того, что Владимир Путин хочет переговоров, но это сомнительный тезис (фото Getty Images)

То, что детали плана начали проявляться именно сейчас, связано с запланированной на сентябрь презентацией плана победы Зеленского президенту Джо Байдену, уверен Коваленко.

Сегодня украинский лидер подтвердил, что в сентябре представит систему взаимосвязанных решений, благодаря которым Украина получит "достаточную силу, чтобы поставить войну на курс к миру". Помимо Байдена, план покажут Трампу и Харрис. Подробнее читайте в материале "Что известно о плане победы Зеленского и может ли война с РФ закончиться уже осенью".

По мнению Коваленко, после проигрыша на дебатах Трамп пытается восстановить рейтинги. И его план – условно то, что якобы есть у него и нет у Камалы Харрис.

"Харрис не заявляла о своем плане, мы его не видели. Любые вопросы об Украине она обходит стороной или отвечает неуверенно. Трамп на этом хочет сыграть. Особенно на фоне того, что Зеленский приедет в США, и Харрис, у которой нет плана, может выбрать план Зеленского", – добавил он.

Опрошенные РБК-Украина военные эксперты склоняются к тому, что озвученные Вэнсом положения неадекватны. Поэтому Украина ни в коем случае не согласится на то, что внутри страны будет расценено не как победа, а как капитуляция.

Фарапонов в свою очередь называет главную слабость плана Трампа.

"Украине не хватает конкретики, как он собирается давить на Путина, если тот не захочет переговоров. Трамп выходит с аксиомой, что российский диктатор якобы хочет. Пока это сомнительный тезис. Пока мы ничего не услышали от Трампа по этому поводу, поэтому не можем предметно рассматривать план. Хотя, думаю, украинским властям не так принципиально, кто будет инициатором переговоров. Главное – на каких условиях", – добавил он.

При подготовке текста использовались: заявления Дональда Трампа, его кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса, президента Украины Владимира Зеленского, публикации The Washington Post, Reuters, комментарии военных экспертов Александра Коваленко и Александра Мусиенко, а также главы "Института Американистики", аналитика "Интерньюз-Украина" Владислава Фарапонова.