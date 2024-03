"План Б" для фронта. Сможет ли Украина удержать оборону без помощи США

При подготовке материала использовались: публикации The New York Times, The Washington Post, интервью президента Владимира Зеленского, заявления советника США по нацбезопасности Джейка Салливана, украинских чиновников, комментарии экспертов Владислава Селезнева и Александра Мусиенко.

Содержание

Как США помогают Украине и почему важен пакет на 60 млрд долларов

США - основной донор Украины по абсолютным объемам помощи. С начала полномасштабного российского вторжения Вашингтон выделил почти 75 млрд долларов помощи, из них военной - около 46,5 млрд.

Соединенные Штаты являются одним из главных поставщиков вооружений: бронетехники типа танков M1 Abrams, БТР M113 и боевых машин пехоты Bradley; ударных систем большой дальности HIMARS; артиллерии и современных систем противовоздушной обороны, включая Patriot. Кроме того, они обеспечивают ВСУ артиллерийскими снарядами, которые нужны регулярно и в больших количествах. Острый дефицит уже сказался - кратное превосходство россиян в артиллерии и не только позволяет им продвигаться сразу на нескольких участках фронта.

Украинский ВПК пока не способен самостоятельно обеспечить потребности Вооруженных сил. Многие эксперты склоняются к тому, что 2024 год будет годом обороны, то есть без крупных наступательных операций. Однако без поддержки Вашингтона сложно не только наступать, но и защищаться. Есть опасение, что постепенное истощение приведет к тому, что Силы обороны будут вынуждены отступать на некоторых направлениях.

Если Соединенные Штаты прекратят финансовую поддержку, Украина не сможет перекрыть большую часть военных потребностей, писало в феврале The New York Times. А если рухнет украинская экономика, это положит конец усилиям по спасению молодой демократии. По состоянию на март возможности оказывать помощь, как говорят в Белом доме и Пентагоне, исчерпаны. Решением мог бы стать новый многомиллиардный пакет. Сенат одобрил проект на 95 млрд долларов, из которого Украине положено более 60 млрд. Но республиканцы в Палате представителей против, и спикер Майк Джонсон не собирается выносить его на рассмотрение, ссылаясь на необходимость сначала разобраться с проблемой границы с Мексикой.

"Мы не сосредоточены на "плане Б". Мы сосредоточены на "плане А", - говорил ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, настаивая на двухпартийной поддержке пакета.

Фото: советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан говорит, что пакет на 60 млрд долларов для Украины остается "планом А", "план Б" не рассматривается (Getty Images)

Бескомпромиссную позицию Белого дома он подтвердил в ходе недавнего визита в Киев. По его словам, у Джо Байдена рассматривают пакет на 60 млрд как основной вариант. Также он ответил на вопрос корреспондента РБК-Украина о том, как скоро может быть одобрен пакет и есть ли у администрации США "план Б".

"Я уверен, что мы сможем получить сильную двухпартийную поддержку при голосовании в Палате представителей за пакет помощи Украине. Потому я не думаю, что мы должны сегодня говорить о "плане Б", - сказал он, но отказался называть какие-либо сроки.

На столе еще несколько вариантов. Республиканцы предлагают помощь не на безвозвратной основе, а в форме кредита с нулевой ставкой и возможностью списания. У Байдена к этой идее относятся прохладно, но и здесь инициатива пока не дошла до готового законопроекта. Кроме того, запущена петиция в поддержку проекта о выделении исключительно военной помощи Украина на 47 млрд долларов. Еще один компромиссный вариант предлагает выделить 47 млрд безвозвратно, а почти 12 млрд финансовой помощи - в кредит под залог замороженных активов РФ. Перспективы этого довольно туманны.

Частично потребности Украины закроет многолетний пакет Евросоюза на 50 млрд евро и дополнительные 5 млрд на оружие, однако официальные лица в США признают, что на горизонте нет ничего, что могло бы сравниться с ассигнованиями на 60 млрд долларов, писало NYT. По мнению президента Владимира Зеленского, Европа сама не справится с поддержкой на том уровне, который Украина получала ранее.

"Если так произойдет… будут последовательные проблемы. Первая - это дефицит оружия, финансов в Украине. Вторая - потеряется союз между США и Европой. Третья - Европа поймет, что это сигнал. Если Украина не выдержит и Путин (российский диктатор, - ред.) пойдет вперед, это сигнал от США о том, что Европа останется в одиночестве среди стран НАТО", - говорил он в интервью немецкому телеканалу ARD.

Пока же исключающий "план Б" в отношении американской помощи Джейк Салливан призывает Украину "верить в США". Но украинцам одной веры мало, все более острым становится вопрос о том, есть ли вообще "план Б" на войну без поддержки Вашингтона и что он предусматривает.

"План Б" на войну. Что говорят политики и эксперты

Проблеме с американской помощью уже не один месяц. И вопросы о "плане Б" украинским чиновникам задают с конца прошлого года. При этом, похоже, такую формулировку каждый понимает по-своему. Например, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в январе говорил о том, что у Украины нет альтернативы военной помощи Запада, и она продолжит бороться, даже если не будет всего необходимого оружия. Но в таком случае, по его словам, цена будет намного выше.

"Вот почему мы верим в "план А", мы работаем над "планом А", и мы его воплотим", - сказал он, добавив, что "план Б" с уступками России не нужен Украине.

Комментируя его заявление, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Зеленский видит более широкую перспективу и "план Б" на самом деле есть. Его суть в том, чтобы Украина получила лицензии на выпуск оружия и техники по технологиям партнеров. Другими словам, план предполагает замену старых вооружений на современное, украинского производства и по стандартам НАТО.

А в феврале в интервью Fox News президент Зеленский сказал, что помощь Америки имеет решающее значение и у Украины нет "плана Б".

"Надо выжить. Мы должны найти параллельные шаги или правила, но вы поймите, что эта помощь имеет решающее значение. Без нее у нас будет все больше и больше героических ребят, которые будут в больницах. Ведь если у вас нет настоящего щита и немного мощной артиллерии, то, конечно, вы потеряете людей", - сказал он.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский говорит, что помощь Америки имеет решающее значение для Украины (Getty Images)

И хотя украинские политики не часто говорят о "плане Б", похоже, он реализуется прямо сейчас. Об этом говорят опрошенные эксперты. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко надеется, что позитивное решение из Вашингтона будет в апреле-мае. До тех пор придется полагаться на свои силы и на активность европейских стран, которую мы уже можем наблюдать.

"По сути, "план Б" уже применяется в некоторой степени. Пока США не голосуют за помощь, большую часть на себя взяли европейские партнеры. Например, Чехия, которая нашла механизм закупки снарядов вне Евросоюза. Это в том числе один из элементов нашего "плана Б" вместе с довольно агрессивными ударами по вражеской территории и не только", - рассказал он РБК-Украина.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев отмечает, что несмотря на отсутствие регулярных поставок из США, фронт не обрушился. В том числе благодаря европейским партнерам и наращиванию собственного производства.

"Ключевой элемент так называемого "плана Б" - мощная трехуровневая сеть инженерных фортификаций на 2000 км. Это, на самом деле, отличный кейс, прошлым летом его эффективность показала российская армия. Достаточно вспомнить "линию Суровикина" (эшелонированную оборону на оккупированном юге, - ред.), когда из-за минных полей и вражеских фортификаций наше максимальное продвижение составило до 15 км, а потом мы уперлись в защитные сооружения и не смогли их преодолеть. Теперь в этом духе будут действовать наши Силы обороны. Думаю, это и есть "план Б", - рассказал он РБК-Украина.

Сюда же нужно добавить ассиметричные действия. Такие как вылазки "Русского добровольческого корпуса", легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона" в приграничные области РФ, а также атаки дронов по нефтеперерабатывающим комплексам.

"И если сейчас прилетает по ним, не факт, что в следующий раз не будет прилетать по объектам оборонной промышленности. Ситуация динамична, Силы обороны действуют на опережение и ищут слабые места в обороне россиян", - добавил эксперт.

Кроме того, с "планом Б" так же связаны заявления о миллионе дронов для армии в 2024 году, инициативы главкома Александра Сырского по проверкам, ротациям и кадровым решениям, а также вопросы мобилизации.

"Чтобы мы были эффективны на поле боя, войска должны своевременно обеспечиваться, а это вопрос деятельности нашего ВПК. У нас должны быть техника и вооружение, а это коммуникация с партнерами. Войска должны иметь профессиональных командиров, здесь вопрос кадровой политики, и мы вспоминаем генерала Сырского. То есть сейчас реализуется весь комплекс мер по усилению боевого потенциала украинской армии. Насколько он будет эффективным, посмотрим", - подчеркнул Селезнев.

РФ собирает наступательный кулак? Планы есть, но ресурсов нет

На прошлой неделе командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую 100-тысячную группировку. При этом неизвестно, готовят ее к масштабному наступлению либо же для пополнения подразделений, которые понесли потери. Но вероятность, что к началу лета противник соберет силы, чтобы наступать на одном из направлений, есть.

"Пока это максимально тяжелые прогнозы, что такое наступление будет", - добавил он

Фото: командующий Сухопутный войск ВСУ Александр Павлюк заявил о подготовке российской 100-тысячной группировке (Виталий Носач/РБК-Украина)

О каком направлении идет речь, неизвестно. Но если Россия бросит войска на Донбасс, то вряд ли за короткое время достигнет полной оккупации Донецкой области.

"Некоторые эксперты и должностные лица говорят, что может быть создана 200-300-тысячная ударная группировка. С какой целью Путин начал так называемую "СВО"? Полная оккупация Донбасса. Реализовал ли он эту миссию? Отчасти да. Но захватить Донецкую область сложно. Городские агломерации Славянска и Краматорска, Покровск, Константиновка и ряд населенных пунктов все еще под контролем украинской армии. И с нынешними темпами продвижения россиян оккупация Донецкой области - это перспектива даже не текущего года. Еще и при условии, что у них хватит ресурсов", - объясняет Селезнев.

Есть мнение, что главный удар может готовиться не с востока, а с севера. Поскольку линии обороны в пределах Сумской области якобы слабее, да и природные условия могут способствовать стремительному продвижению РФ с Сум на Кременчуг и Днепр, чтобы рассечь ВСУ и как минимум окружить группировку на Донбассе. Как заявил Павлюк, на Сумском направлении Россия не создает наступательный кулак, а артиллерийские и авиаудары по этому региону наносятся ради запугивания и террора местного населения.

По мнению Селезнева, российские войска в ближайшее время не смогут атаковать Харьков или Сумы.

"Для этой миссии 100 тысяч будет мало, даже 300 тысяч мало. Если говорить об окружении и оккупации, например, Сум, то здесь речь должна идти о 400-тысячной группировке с соответствующим вооружением и техникой. А здесь у противника не настолько хорошие дела, потому что он несет безумные потери", - считает эксперт.

В то же время он склоняется к тому, что определенный ресурс россияне накопить смогут.

"Но на фоне многих заявлений о формировании Московского и Ленинградского округов, о создании новых бригад, дивизий и армий, еще большой вопрос, где они найдут ресурс для наступления. Планы есть - ресурсов нет. А на войне именно ресурсы являются определяющим фактором", - сказал он в беседе с изданием.

Запасы для ПВО исчерпаны? Почему стало "прилетать" чаще и что будет дальше

Перебои с поставками сказываются не только на ситуации на фронте. Часть из них шла на пополнение запасов ракет-перехватчиков для систем ПВО, и еще в феврале западные СМИ писали о том, что в Украина становится все более уязвимой к атакам с воздуха. Как писало NYT, по оценкам чиновников в США, без американских зенитных ракет украинские запасы исчерпаются в марте.

Тому, что российские ракетные атаки будут наносить все больший урон, посвящена одна из недавних публикаций The Washington Post. Со ссылкой на неназванных чиновников в ней говорится о возможном истощении запасов к концу месяца. Якобы если раньше Украина сбивала 4 из 5 ракет, то вскоре она сможет поражать только 1 из 5. И это в свою очередь повлияет на жизнь в тыловых городах, которая стала относительно нормальной после того, как ПВО в целом доказала свою эффективность.

События последних дней стали тревожным звоночком. Российская Федерация увеличила интенсивность ракетных и дроновых атак. И если Киеву удается успешно отбиваться, то в ходе самого масштабного удар по энергетике 22 марта было зафиксировано десятки прилетов по критическим объектам сразу в нескольких регионах.

Фото: западные СМИ пишут об истощении запасов ракет для украинской ПВО до конца марта, но вряд ли эти данные отражают реальное состояние вещей (twitter.com/oleksiireznikov)

Александр Мусиенко полагает, что такая активность может быть связана с перебоями в поставках зенитных перехватчиков.

"На самом деле, это может быть одна из причин. Россияне тоже читают западные СМИ и, возможно, решили проверить, насколько все это правда. Насколько мне известно, на 20-й встрече в формате "Рамштайн" принято решение о поставках ракет для систем ПВО. Да и, к счастью, есть другие страны, кроме США, которые вовлечены в производство ракет для Patriot", - сказал он.

А что касается недавних прилетов по энергетике, по его словам, коэффициент поражения снизился на незначительный процент.

"Если сравнивать с более ранними масштабными обстрелами, то он составлял 60-70%. В принципе, на таком уровне он и сейчас. Конечно, ракет не достаточно, действительно, было много прилетов, но нельзя сказать, что украинская ПВО - уже все. Чем интенсивнее атаки, тем больше мы тратим своих ракет и тем больше нужно пополнять запасы. Для нас это вызов, сейчас эти вопросы решаются. Есть заказы, которые еще раньше профинансировали американцы, так же финансируют европейцы. Но дальше это будет делать сложнее, если помощь США не будет проголосована. Особенно что касается ракет для Patriot", - добавил эксперт в комментарии РБК-Украина.

Владислав Селезнев в прогнозах американских СМИ сомневается.

"К примеру, сегодня две сверхзвуковые ракеты атаковали Киев. По разным оценкам, на перехват бросили 5 или 6 противоракет. Говорит ли это о том, что наши запасы исчерпаны? Наверное, нет. При всем уважении к The Washington Post, видимо, у них нет информации, которая бы четко обозначила наши ресурсные возможности. У них есть какие-то инсайдерские данные, но это не значит, что они отвечают реальным возможностям украинской армии", - добавил он.

Без поддержки главного донора обороноспособность Украины будет существенно подорвана. Без американской военной помощи на уровне 2022-2023 годов впору говорить не о наступлении, а о том, как удержать фронт хотя бы на нынешних позициях и не допустить прорыва.

"Партнеры не бросили нас на произвол, но наши потребности гораздо выше, чем мы получаем от них и чем способна покрыть наша промышленность. Такова реальность. Но говорить о том, что мы проиграли, что все пропало, несправедливо. То, что отсутствие поддержки США будет корректировать наши планы, очевидно. Надеюсь, в конце концов в Соединенных Штатах эти вопросы будут решены. Если они придут к выводу, что война не закончится в Украине, а может перерасти в Третью мировую, мир будет знать лучшие времена. Если нет, то война перебросится на европейские страны. Так как не покаранное зло возвращается еще большим злом", - говорит Селезнев.

Мусиенко уверен: без американских пакетов Украина способна продержаться как минимум до конца 2024 года.

"Даже при условии, что США не проголосуют, мы будем на европейской помощи и на собственном ресурсе. Что дальше, если поддержки Вашингтона не будет? На 2025 год это исключительно глухая, позиционная оборона. Возможно, полная стагнация на фронте и, как следствие, заморозка конфликта", - спрогнозировал он.