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План щодо Донбассу вимагає готовності до компромісів, - ОБСЕ

Автор: Андрій Козловський

Через відмінності у поглядах Робочій групі з політичних питань не вдалося досягти прогресу при розробці проекту плану дій щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Просування плану відповідно до Мінських угод вимагає конструктивності й готовності до компромісів.

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Про це заявила Спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау, передає прес-служба ОБСЄ.

Вона зазначила, що згідно з даними Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, режим припинення вогню на Донбасі в цілому продовжує дотримуватися. Однак нещодавно два мирних жителі були поранені в зоні конфлікту в ході обстрілу.

"Це перший подібний випадок після 27 липня 2020 року. Наполегливо закликаю сторони зробити все можливе для дотримання режиму припинення вогню", - сказала Грау.

За її словами, це питання Робоча група обговорювала в першу чергу. Крім цього, обговорювалося функціонування заходів щодо посилення режиму припинення вогню і координаційного механізму з реагування на його порушення. Також були порушені питання пошуку зниклих безвісти та взаємного звільнення і обміну осіб, яких утримують у зв'язку з конфліктом.

Нагадаємо, раніше українська делегація під час Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ проінформувала учасників організації про нестабільну ситуацію на Донбасі.

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