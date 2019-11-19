Плачкова: в "земельних" законопроектах під брендом децентралізації влада приховує серйозні небезпеки

Фото: Тетяна Плачкова (zagittya.com.ua)

Плачкова вважає, що внесення в першому читанні змін у Земельний кодекс України несе великі ризики

В проголосованих парламентом в першому читанні законопроектах про ринок землі обмеження для іноземців гарантуються формально, а небезпечні передумови для монополізації землі великими латифундіями залишаються досить широкими. Таку думку у своєму блозі на сайті "112 Україна" висловила народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова, повідомляє прес-служба ОПЗЖ.

"Диявол криється в деталях цих документів, які передбачають більший неконтрольований розпродаж земель замість того, щоб встановити жорсткий державний контроль за їх цільовим використанням і зайнятися комплексною підтримкою сільськогосподарської галузі", - зазначила парламентарій.

Політик підкреслила, що ОПЗЖ були внесені законопроекти, що передбачають заборону на відчуження земель до проведення та встановлення результатів референдуму і продовження мораторію, поки українці не скажуть своє слово. Однак монобільшість не прислухалася до цих конструктивних пропозицій.

"У новому турбопарламенті не прийнято прислухатися до іншої точки зору, крім провладної. Те, що опозицію тут не чують, означає лише одне: тут не чують українських громадян", - підкреслила вона.

Також Плачкова акцентувала увагу на тому, що внесення в першому читанні змін у Земельний кодекс України несе великі ризики.

Так, під брендом децентралізації і передачі державної землі за межами населених пунктів управління територіальних громад, "Зе"-Верховна рада поспішно законопроектом №2194 проголосувала "ЗА" скасування узгодження з Кабміном продажу землі юрособам, де засновниками є іноземці, відмовилася від державного контролю за використанням особливо цінних земель і ініціює підстави для позбавлення сертифікованих інженерів-землевпорядників кваліфікаційних сертифікатів.

"Саме це ховається під гучним брендом розширення повноважень громад. І хоча він, так само як і законопроект про продаж землі, прийнятий тільки в першому читанні, навряд чи ми отримаємо можливість щось принципово змінити. Такі закони не можуть лежати в основі нормального механізму проведення реформ. До того ж, "Зе"-примхи набагато сильніше "Зе"-логіки. І набагато сильніше справжніх інтересів країни", - резюмувала Плачкова.