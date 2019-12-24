Плачкова: влада замовчує проблему забруднення морської води біля Одеси

За ініціативи народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Тетяни Плачкової почався хімічний аналіз морської води на місці аварії танкера "Делфі" в Одесі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ОПЗЖ.

Аналіз робитимуть вчені Інституту колоїдної хімії і хімії води НАН України. Забір води здійснили сертифіковані водолази безпосередньо у танкера на дні і на поверхні моря. Опломбування води та передання проб вченими проведені у відповідності з законодавством.

"Вже місяць влада замовчує про проблему забруднення морської води біля Одеси. Це може мати негативні наслідки для здоров'я мешканців міста і спричинити екологічну катастрофу в регіоні", – заявила Плачкова.

Депутат повідомила, що незалежна експертиза триватиме протягом двох тижнів. Її офіційні результати дозволять визначити і почати комплексні дії по ліквідації наслідків аварії.

Як відомо, 22 листопада танкер "Делфі" прибило до узбережжя Одеси, судно працювало в море як нелегальна заправна станція. Вже на наступний день після трагедії було відомо, що через витік паливно-мастильних матеріалів рівень забруднення Чорного моря нафтопродуктами в районі аварії перевищив норму в 157 разів.