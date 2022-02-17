Плачкова: паніка в Україні - головна мета інформаційної кампанії навколо теми війни

Паніка в Україні - головна мета інформаційної кампанії навколо теми війни. Саме в хаосі простіше нарощувати політичні дивіденди тим силам, які не спроможні довести свою здатність працювати у стабільних умовах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тетяни Плачкової.

"Економіка летить у прірву, проблеми в енергетиці, зростання цін і тарифів, знецінення національної валюти та люди, які змушені у всьому цьому виживати. Проте тим, хто цим спекулює, стан країни та почуття її громадян не цікаві", - зазначила політик.

На її думку, влада має забезпечити реалізацію дієвої державної політики щодо встановлення миру та запобігання внутрішнім загрозам в Україні.

"Владі слід сформулювати дієву державну позицію України щодо встановлення миру та запобігання загрозам. Причому не лише зовнішніх, а й внутрішніх", - резюмувала Плачкова.