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Плачкова: паніка в Україні - головна мета інформаційної кампанії навколо теми війни

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Київ, Четвер 17 лютого 2022 17:52
Плачкова: паніка в Україні - головна мета інформаційної кампанії навколо теми війни Фото: народний депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тетяна Плачкова (zagittya.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Паніка в Україні - головна мета інформаційної кампанії навколо теми війни. Саме в хаосі простіше нарощувати політичні дивіденди тим силам, які не спроможні довести свою здатність працювати у стабільних умовах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тетяни Плачкової.

"Економіка летить у прірву, проблеми в енергетиці, зростання цін і тарифів, знецінення національної валюти та люди, які змушені у всьому цьому виживати. Проте тим, хто цим спекулює, стан країни та почуття її громадян не цікаві", - зазначила політик.

На її думку, влада має забезпечити реалізацію дієвої державної політики щодо встановлення миру та запобігання внутрішнім загрозам в Україні.

"Владі слід сформулювати дієву державну позицію України щодо встановлення миру та запобігання загрозам. Причому не лише зовнішніх, а й внутрішніх", - резюмувала Плачкова.

Як повідомлялося, раніше Плачкова заявляла, що важка економічна та політична ситуація, в якій перебуває Україна, може стати для неї вікном можливостей, якщо офіційна позиція щодо встановлення миру буде чіткою та конкретною.

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Опозиційна платформа За життя
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