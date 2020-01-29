Плачкова: інвесторів буде привертати стабільна ситуація в країні

Фото: Тетяна Плачкова (прес-служба партії)

Не "інвест-няня", а стабільність в країні буде залучати інвесторів

Інвесторам, в першу чергу, потрібні прозорі умови роботи і верховенство права в Україні, а не "інвестиційні няні". Про це на своїй сторінці в Facebook заявила народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова.

"Прозорі, зрозумілі і однакові для всіх умови ведення бізнесу і верховенство права, а не "інвест-няні" залучать у країну інвестиції", - зазначила депутат.

Політик нагадала, що в Україні працює досить державних органів, які повинні обслуговувати бізнес і громадян, а владі треба лише створити умови для їх ефективної роботи і не заважати постійним реформуванням і грою з податковим законодавством.

"Треба, нарешті, розробити механізм податкових канікул, зменшити регуляцію і кількість контролюючих органів. У цьому, насамперед, потребують наші вітчизняні інвестори. Адже в країну, де не поважають внутрішніх інвесторів, немає сенсу закликати прямі іноземні інвестиції", - підкреслила Плачкова.

Вона також звернула увагу на те, що малий і середній бізнес потребує допомоги і підтримки держави. "Безпосередньо в цьому напрямку повинна працювати влада, створюючи систему ефективних і прозорих судів, міліції, податкової", - зауважила Плачкова.

Нагадаємо, під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент України Володимир Зеленський заявив, що з інвесторами, які вкладуть в Україну більше $100 млн, держава буде укладати додаткові договори, згідно з яким за кожним таким інвестором закріплять персонального радника - "інвестиційну няню".