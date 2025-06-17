Ваш ПК взломан? 7 тревожных сигналов, которые нельзя игнорировать

Странное поведение системы? Проверьте компьютер на вирусы

Первое, что следует сделать при подозрении на заражение - запустить антивирусную проверку. Лучше использовать проверенное антивирусное ПО с высокой эффективностью.

Также специалисты рекомендуют воспользоваться бесплатной утилитой Norton Power Eraser или аналогичным инструментом. Эти решения перезагружают компьютер в специальном режиме вне среды Windows, что позволяет обнаруживать и удалять скрытое вредоносное ПО, например, руткиты, которые часто остаются незамеченными.

Если проверка не выявила угроз, но подозрения сохраняются, эксперты советуют использовать дополнительный инструмент для повторного анализа системы.

Предупреждения антивируса

Уведомления от антивируса, будь то встроенный Windows Defender или стороннее ПО, указывают на потенциальный взлом. Если сообщения о вирусах появляются регулярно или после очистки появляются снова, антивирус может удалять только часть вредоносного ПО, а "закрепленный" компонент продолжает работать.

Особое внимание стоит уделить сообщениям об отключении антивируса - это часто результат атаки, направленной на деактивацию защиты.

Предупреждения от антивируса могут быть признаком того, что злоумышленник получил доступ к вашему ПК (фото: IDG)

Веб-камера без причины включается

Если индикатор веб‑камеры постоянно горит, это тревожный сигнал. Злоумышленник может использовать троян удаленного доступа (RAT), чтобы следить через камеру.

Некоторые ноутбуки и ПК не имеют индикаторов веб-камеры, но они все равно могут показывать вам, что она используется, с помощью значка на панели задач.

Вы можете увидеть, какая программа использует вашу веб-камеру, с помощью приложения "Параметры" на ПК. К сожалению, вредоносное ПО может скрываться в этом списке.

Замедление работы ПК

Если компьютер стал заметно медленным, страницы открываются дольше, программы тормозят, особенно после обновлений или случайных загрузок - вероятно, запущено вредоносное ПО. Например, вредоносное ПО для майнинга криптовалют может использовать все ресурсы вашего центрального и графического процессора, замедляя все до минимума.

Проверить загрузку можно через "Диспетчер задач", анализируя активность процессов.

Системные сбои и зависания

Частые зависания, "синие экраны" или резкое закрытие программ могут свидетельствовать о вмешательстве вредоносного ПО в ядро системы или драйверы. Однако проблемы могут быть аппаратными.

В случае повторяющихся сбоев стоит провести проверку, включая глубокое сканирование на наличие вредоносного кода.

Если Windows постоянно зависает или приложения дают сбои, это еще один признак того, что что-то не так (фото: IDG)

Странные уведомления и программы

Неожиданные всплывающие окна или непонятные приложения могут быть признаками нежелательного ПО, установленного без согласия пользователя. Даже программы от производителей иногда вызывают подозрение, но если установки не происходило - стоит провести проверку на вирусы.

Измененные настройки браузера

Если домашняя страница, поиск или установленные расширения меняются сами по себе - вероятно, установлено рекламное, шпионское или "мусорное" ПО.

В этих случаях рекомендуется сбросить настройки браузера и провести повторную проверку системы.

Необычная активность учетных записей

Если поступают странные письма, происходит автоматический сброс пароля или выявлены входы с неизвестных устройств - это признаки взлома учетной записи. Особенно опасно повторное использование пароля. Решение - смена пароля и включение двухфакторной аутентификации.

Будьте внимательны и доверяйте интуиции

Это не полный список признаков взлома или вредоносного ПО. Особенно опасны хорошо спланированные атаки, которые могут не оставлять никаких видимых следов.

Лучшее решение - доверять собственной интуиции. Если что-то кажется подозрительным, стоит провести проверку с помощью антивирусных программ.

Если сканы не выявили угроз, но беспокойство сохраняется, стоит рассмотреть полный сброс системы. Это фактически переустановка Windows с возвратом к заводским настройкам, которая удалит все вредоносные программы и инструменты злоумышленников.

Правда, после этого придется заново устанавливать приложения и настраивать систему, но это небольшая цена за спокойствие.

Проведите проверку с помощью антивирусных программ (фото: IDG)