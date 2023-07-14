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Полтысячи оккупантов и десятки единиц техники: обновленные потери РФ

Фото: Россия потеряла в войне против Украины уже более 236 тысяч солдат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери России в войне превысили 236 тысяч военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 550 российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 14 июля 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - 236590 (+550) человек ликвидировано,
  • танков - 4092 (+24097 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 8008 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 4449 (+24) ед,
  • РСЗО - 680 (+2) ед,
  • средства ПВО - 423 (+2) ед,
  • самолетов - 315 ед,
  • вертолетов - 310 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3783 (+31),
  • крылатые ракеты - 1273 (+2) ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7019 (+24) ед,
  • специальная техника - 662 (+10).

Россия несет потери на войне

Отметим, что российское Минобороны с начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает потери армии РФ. Также неизвестны потери среди наемников российских ЧВК.

При этом российские СМИ отмечают, что с началом контрнаступления украинских войск в России существенно выросли потери среди офицеров и командного состава.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где продолжаются бои, соотношение потерь украинских и российских военных составляет 1 к 5,3.

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