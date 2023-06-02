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Полтысячи оккупантов, 15 танков и почти 30 артсистем: потери РФ за сутки в войне

Фото: Генштаб обновил данные по потерям России в Украине на 2 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 2 июня, составили 540 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 208910 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 15 танков, 12 ББМ и 27 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 208910 (+540) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3819 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 7490 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 3501 (+27) ед,
  • РСЗО - 575 ед,
  • средства ПВО - 335 (+2) ед,
  • самолетов - 313 ед,
  • вертолетов - 298 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3137 (+6),
  • крылатые ракеты - 1117 (+10) ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6267 (+28) ед,
  • специальная техника - 465 (+7)

Ситуация на фронте

Российские оккупанты не оставляют попыток полного захвата Донецкой и Луганской областей. В частности, за сутки, украинские силы обороны отбили 25 вражеских атак. На Бахмутском направлении враг подключал авиацию для нанесения ударов. Также бил из авиации по Авдеевке.

Атака на Украину 2 июня

Российские войска не прекращают наносить массированные ракетные удары по Киеву. Ночь на 2 июня не стала исключением. Возле Киева удалось сбить около 30 целей. Атака была комбинированной - были пуски ракет с Каспия и БПЛА.

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Война в Украине