Полтысячи оккупантов, 15 танков и почти 30 артсистем: потери РФ за сутки в войне

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 2 июня, составили 540 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 208910 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 15 танков, 12 ББМ и 27 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 208910 (+540) человек ликвидировано,

танков ‒ 3819 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 7490 (+12) ед,

артиллерийских систем - 3501 (+27) ед,

РСЗО - 575 ед,

средства ПВО - 335 (+2) ед,

самолетов - 313 ед,

вертолетов - 298 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3137 (+6),

крылатые ракеты - 1117 (+10) ед,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6267 (+28) ед,

специальная техника - 465 (+7)

Ситуация на фронте

Российские оккупанты не оставляют попыток полного захвата Донецкой и Луганской областей. В частности, за сутки, украинские силы обороны отбили 25 вражеских атак. На Бахмутском направлении враг подключал авиацию для нанесения ударов. Также бил из авиации по Авдеевке.

Атака на Украину 2 июня

Российские войска не прекращают наносить массированные ракетные удары по Киеву. Ночь на 2 июня не стала исключением. Возле Киева удалось сбить около 30 целей. Атака была комбинированной - были пуски ракет с Каспия и БПЛА.