Полтысячи оккупантов, 15 танков и почти 30 артсистем: потери РФ за сутки в войне

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 2 июня, составили 540 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 208910 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 15 танков, 12 ББМ и 27 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.23 ориентировочно составили:
Российские оккупанты не оставляют попыток полного захвата Донецкой и Луганской областей. В частности, за сутки, украинские силы обороны отбили 25 вражеских атак. На Бахмутском направлении враг подключал авиацию для нанесения ударов. Также бил из авиации по Авдеевке.
Российские войска не прекращают наносить массированные ракетные удары по Киеву. Ночь на 2 июня не стала исключением. Возле Киева удалось сбить около 30 целей. Атака была комбинированной - были пуски ракет с Каспия и БПЛА.
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