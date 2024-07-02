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За полгода ДТЭК инвестировал более 1,4 млрд грн в восстановление пострадавших из-за обстрелов ТЭС

Фото: ДТЭК инвестировал более 1,4 млрд грн в восстановление пострадавших из-за обстрелов ТЭС (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

За 6 месяцев 2024 года компания ДТЭК инвестировала более 1,4 млрд грн в ремонты и восстановление теплоэлектростанций, поврежденных или разрушенных вражескими обстрелами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Отмечается, что энергетики компании прилагают все усилия для ликвидации последствий российских атак и скорейшего восстановления поврежденных мощностей теплоэлектростанций.

"Для этого с начала года ДТЭК Энерго инвестировал, по предварительным данным, более 1,4 млрд грн собственных средств. Всего же в этом году компания планирует вложить в ремонты и восстановление ТЭС около 3,9 млрд грн, что соответствует прошлогодним вложениям", - сообщили в ДТЭК.

Генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев подчеркнул, что следующий отопительный сезон должен стать очередным и беспрецедентным вызовом для энергетиков и украинцев.

"Поэтому делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстанавливать все, что возможно. А после таких масштабов разрушений восстановление будет продолжаться постепенно: до начала отопительного сезона, в течение зимы и 2025 также", - подчеркнул он.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК Рината Ахметова были обстреляны врагом более 180 раз.

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ДТЭК