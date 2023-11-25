На севере Украины ночью мобильные огневые группы сбили более половины дронов (видео)
Во время ночной атаки на Украину мобильные огневые группы на севере сбили более половины вражеских дронов, атаковавших регион. Бой длился почти 10 часов.
Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"В течение боя, который длился почти десять часов, бойцы мобильных огневых групп по противовоздушной обороне в Северной операционной зоне продемонстрировали свой профессионализм и мастерство по уничтожению враждебных целей", - рассказал он.
По данным Наева, более половины вражеских беспилотников, а именно 53% были уничтожены бойцами мобильных групп.
Атака на Киев
В ночь на 25 ноября, оккупанты выпустили по Украине 75 дронов-камикадзе типа "Шахед". Силы противовоздушной обороны сбили почти все беспилотники – 74 из 75. Главной целью россиян был Киев. В столице пять человек пострадали, в том числе 11-летний ребенок. Детальнее об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.
Мобильные огневые группы ПВО
Мобильные огневые группы ПВО были созданы в Украине на фоне активных атак России весной прошлого года. В большинстве случае мобильная ПВО уничтожает дроны-камикадзе, которые российские оккупанты выпускают по Украине.
Мобильные группы имеют внедорожники, на которые установлены переносные зенитно-ракетные комплексы, пулеметы с зенитным прицелом или другое вооружение.
На фоне возможного усиления ракетных и дроновых атак со стороны России в Украине начали формировать новые огневые группы ПВО. В частности, они создавались на севере Украины.
Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.