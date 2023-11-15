На севере Украины провели учения для мобильной ПВО (видео)
На севере Украины провели учения для мобильных групп противовоздушной обороны. Военные применили западное и советское вооружение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева в Facebook.
Как отметил Наев, для проверки готовности мобильных огневых групп применили самый маленький по масштабу беспилотник. Военные учились обнаруживать, сопровождать и уничтожать вражеские цели в воздухе.
"Во время учений применялось и вооружение, предоставленное странами-партнерами, и вооружение советского образца", - отметил командующий.
На опубликованном в сети видео заметно, что обучение для мобильной ПВО проводили днем и ночью.
Мобильная ПВО
Мобильные огневые группы ПВО были созданы в Украине на фоне активных атак России весной прошлого года. В большинстве случае мобильная ПВО уничтожает дроны-камикадзе, которые российские оккупанты выпускают по Украине.
Мобильные группы имеют внедорожники, на которые установлены переносные зенитно-ракетные комплексы, пулеметы с зенитным прицелом или другое вооружение.
На фоне возможного усиления ракетных и дроновых атак со стороны России в Украине начали формировать новые огневые группы ПВО. В частности, они создавались на севере Украины.
Также недавно украинские пограничники показали, как мобильные огневые группы ПВО работают по дронам РФ.
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