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На севере Украины провели учения для мобильной ПВО (видео)

Украина, Среда 15 ноября 2023 08:30
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На севере Украины провели учения для мобильной ПВО (видео) Фото: командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

На севере Украины провели учения для мобильных групп противовоздушной обороны. Военные применили западное и советское вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева в Facebook.

Как отметил Наев, для проверки готовности мобильных огневых групп применили самый маленький по масштабу беспилотник. Военные учились обнаруживать, сопровождать и уничтожать вражеские цели в воздухе.

"Во время учений применялось и вооружение, предоставленное странами-партнерами, и вооружение советского образца", - отметил командующий.

На опубликованном в сети видео заметно, что обучение для мобильной ПВО проводили днем и ночью.

Мобильная ПВО

Мобильные огневые группы ПВО были созданы в Украине на фоне активных атак России весной прошлого года. В большинстве случае мобильная ПВО уничтожает дроны-камикадзе, которые российские оккупанты выпускают по Украине.

Мобильные группы имеют внедорожники, на которые установлены переносные зенитно-ракетные комплексы, пулеметы с зенитным прицелом или другое вооружение.

На фоне возможного усиления ракетных и дроновых атак со стороны России в Украине начали формировать новые огневые группы ПВО. В частности, они создавались на севере Украины.

Также недавно украинские пограничники показали, как мобильные огневые группы ПВО работают по дронам РФ.

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